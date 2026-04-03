बारां में 57 करोड़ की योजना फेल! अंता में 3 दिन से मटमैला पानी पीने को मजबूर लोग

Baran News: बारां जिले के अंता कस्बे में 57 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना इन दिनों आमजन के लिए राहत की बजाय परेशानी का कारण बनी हुई है. राज्य सरकार द्वारा 44 गांवों और कस्बे में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना लंबे समय से अव्यवस्थाओं के चलते प्रभावित हो रही है. कभी कर्मचारियों को भुगतान नहीं होने के कारण प्लांट बंद रहता है, तो कभी मटमैला पानी सप्लाई होने से लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है.

स्थिति यह है कि पिछले तीन दिनों से क्षेत्र में नलों से मटमैला पानी आ रहा है. यह पानी इतना गंदा है कि लोग इसे पीना तो दूर, नहाने से भी परहेज कर रहे हैं. क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह पानी प्यास बुझाने के बजाय बीमारियां फैलाने का खतरा पैदा कर रहा है. लगातार खराब जलापूर्ति के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है.

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017 में शुरू हुई इस योजना के तहत प्रतिदिन 70 लाख लीटर पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जिसमें से अंता कस्बे को करीब 29 लाख लीटर पानी मिलता है. इसके बावजूद हाल के दिनों में यह योजना सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता

इस समस्या की एक बड़ी वजह ठेकेदार के कर्मचारियों को पिछले 11 महीनों से मानदेय नहीं मिलना भी बताया जा रहा है. भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारी समय-समय पर प्लांट बंद कर देते हैं, जिसका सीधा असर जलापूर्ति पर पड़ता है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है.

इसके अलावा, नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना काली सिंध नदी के किनारे एक सुनसान स्थान पर स्थित है. यहां सुरक्षा के लिए बनाई गई सामने की दीवार वर्ष 2022 में आई बाढ़ के दौरान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे अब तक ठीक नहीं कराया गया है. दीवार टूटी होने के कारण कोई भी व्यक्ति आसानी से प्लांट के अंदर प्रवेश कर सकता है, जिससे सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस दीवार का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए और जलापूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके.



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