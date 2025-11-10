Zee Rajasthan
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा

Anta By-election 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत सोमवार रात्रि को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ram Mehta
Published: Nov 10, 2025, 11:43 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 11:43 PM IST

Anta By-election 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत सोमवार रात्रि को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अकेड़ी, थामली, विजयपुर सहित कई मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा मतदान दलों से बातचीत की.

निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर की गई बिजली, पानी, शौचालय, रैंप, रोशनी, सुरक्षा एवं संचार सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने मतदान कर्मियों को निर्देश दिए कि वे मतदान प्रक्रिया को पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं तथा मतदाताओं को कतारबद्ध होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करें.

तोमर ने ग्रामीणों से भी संवाद किया और उन्हें 11 नवंबर मंगलवार को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व है और हर पात्र मतदाता को इसमें भाग लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान दल सोमवार शाम तक अपने-अपने केंद्रों पर पहुंच गए हैं.

मंगलवार प्रातः 5 बजे से मॉक पोल किया जाएगा. इसके बाद प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक विधिवत मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी. उन्होंने कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 मतदान केंद्रों पर मतदान कार्य संपन्न कराया जाएगा. जिला प्रशासन द्वारा मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ निरीक्षण के दौरान संबंधित निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत 11 नवंबर को मतदान एवं 14 नवंबर को मतगणना निर्धारित है.

