अंता विधानसभा उपचुनाव 2025: मतदान से पहले बारां में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा, जानिए पूरी तैयारी!

Anta Rajasthan By Election 2025: बारां के अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के तहत निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि 11 नवम्बर को मतदान और 14 नवम्बर को मतगणना सुचारू रूप से हो सके.अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा. क्षेत्र में 2,28,264 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,16,783 पुरुष, 1,11,477 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं.
Trending Photos
Anta Rajasthan By Election 2025:निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) के जवान तैनात रहेंगे. इसके साथ ही क्षेत्र में 12 क्विक रेस्पॉन्स टीम, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक तथा 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.
चुनाव अवधि के दौरान 13 अन्तर्राज्यीय नाके और 5 अन्तर जिला नाके सक्रिय हैं, जहां सशस्त्र बलों की निगरानी में लगातार चेकिंग की जा रही है.
शस्त्र जमा व निरोधात्मक कार्यवाही
भयमुक्त वातावरण में मतदान सुनिश्चित करने के लिए अंता क्षेत्र में 4,262 शस्त्र जमा कराए गए हैं. नाकाबंदी के दौरान 8 अवैध हथियार और 5 कारतूस जब्त किए गए हैं. असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु 1,134 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई है, वहीं 2,716 व्यक्तियों को मुचलकों पर पाबंद किया गया है.
21 करोड़ से अधिक की जब्ती
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 21 करोड़ 21 लाख 12 हजार 312 रुपये की जब्ती की गई है, जिसमें अवैध शराब 19.27 लाख, नशीले पदार्थ 35.46 लाख, फ्रीबीज व अन्य सामग्री 20.55 करोड व नगद राशि 11.34 लाख शामिल है.
मतदान केन्द्रों पर विशेष व्यवस्थाएं
प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मोबाइल फोन जमा करने के लिए जूट बैग उपलब्ध कराए गए हैं और प्रत्येक केंद्र पर दो वॉलंटियर तैनात किए गए हैं.
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. इसके लिए जिला मुख्यालय व रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनमें आईटी विभाग, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी.
मतदाता सुविधा व पारदर्शिता
ईवीएम बैलेट पेपर पर अभ्यर्थियों की रंगीन फोटो अंकित की गई है ताकि मतदाताओं को पहचान में आसानी हो. मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी तक राजनीतिक प्रचार पर रोक रहेगी. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी दलों, प्रत्याशियों व एजेंटों को इसकी सूचना दे दी गई है. मतदाता पर्चियों का वितरण मतदाता सूचना पर्चियां रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई हैं. अधिकारियों की टीमें घर-घर जाकर वितरण और क्रॉस चैकिंग कर रही हैं. हर टीम प्रतिदिन कम से कम 15 घरों में जाकर सत्यापन कर रही है.
पर्यावरण अनुकूल मतदान
इस उपचुनाव में 5 ग्रीन मतदान केन्द्र बनाए जा रहे हैं. सभी मतदान केन्द्रों को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा. प्रत्येक बूथ पर रैंप, पीने का पानी, छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने में सुविधा हो.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!