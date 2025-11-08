Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता में सियासी महासंग्राम का फाइनल राउंड! भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे कल फिर दिखेंगे एक साथ

Anta By Election 2025: अंता उपचुनाव में सियासी संग्राम चरम पर है. प्रचार का आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी. सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे कल रोड शो करेंगे, वहीं कांग्रेस के लिए गहलोत-डोटासरा उतरेंगे. निर्दलीयों से वोटों का बिखराव बढ़ा, मुकाबला रोमांचक बना.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published: Nov 08, 2025, 06:19 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 06:19 PM IST

Trending Photos

पति के रोज-रोज के मारपीट से परिशान पत्नी ने ऐसे किया इलाज, एक ही झटके में पहुंचाया श्मशान
8 Photos
rajasthan news

पति के रोज-रोज के मारपीट से परिशान पत्नी ने ऐसे किया इलाज, एक ही झटके में पहुंचाया श्मशान

राजस्थान में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड! जानें मौसम का ताजा अपडेट
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड! जानें मौसम का ताजा अपडेट

राजस्थान के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 75000 तक की मिलेगी स्कॉलरशिप! जानें आवेदन की प्रक्रिया
8 Photos
NSP Scholarship 2025-26

राजस्थान के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 75000 तक की मिलेगी स्कॉलरशिप! जानें आवेदन की प्रक्रिया

ये हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े सोलर एनर्जी पार्क, राजस्थान का नंबर जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
7 Photos
jodhpur News

ये हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े सोलर एनर्जी पार्क, राजस्थान का नंबर जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!

अंता में सियासी महासंग्राम का फाइनल राउंड! भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे कल फिर दिखेंगे एक साथ

Rajasthan Politics: अंता में उप चुनाव का रण फाइनल राउंड में पहुंच गया है. रविवार शाम प्रचार का दौर थमने से पहले भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज चुनावी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. कल भाजपा अंता में रोड़ शो करेगी. जबकि कांग्रेस भी आखरी दिन शक्ति प्रदर्शन करेगी.

सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे कल फिर एक साथ
अंता में दिग्गजों का जमावड़ा है. चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है. रविवार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. भाजपा मोरपाल सुमन को जीताने के लिए न प्रचार में कहीं कोई कमी छोड़ रही न ही जनसंपर्क में. कद्दावर नेता गली गली घर घर दस्तक देकर मोरपाल सुमन के लिए वोट मांग रहे हैं. कल भाजपा अंता में शक्ति प्रदर्शन करेगी करीब दो किलोमीटर लंबा रोड शो होगा. सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे फिर एक साथ चुनावी रथ पर सवार होंगे. चुनावी मुकाबले को आखिरी दौर में अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने कमी नहीं छोड़ी है.

गहलोत, डोटासरा और जूली भी दिखाएंगे दम
प्रमोद जैन भाया को जीताने के लिए कांग्रेस भी प्रचार के आखिरी दिन जी जान लगाएगी. बतावड़ा से लेकर मांगरोल शीशवाली तककांग्रेस रोड शो करेगी. पूर्व सीएम अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता रोड शो में भाग लेंगे

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कांग्रेस वोटों के बिखराव का भाजपा को मिल सकता फायदा
निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में टीके होने का कांग्रेस को सीधा नुकसान हो रहा है. ST के अधिकांश मतदाताओं की निर्दलीय प्रत्याशी पहली पसंद बनकर उभरा है. वहीं SC के मतदाताओं का भी थोड़ा झुकाव निर्दलीय की तरफ दिख रहा है. इसका भाजपा प्रत्याशी को फायदा मिल सकता है.

कांग्रेस के लिए करो या मरो के हालात
अंता में चुनावी घमासान का आखिरी दौर है. कांग्रेस के लिए करो या मरो के हालात हैं. तो भाजपा को सूबे की सरकार का बड़ा सहारा है. साथ ही दो साल में हुए विकास के कामों ने भाजपा के पक्ष में लहर बनाने में मदद की है. साथ ही जनता की मांगों को सीएम भजनलाल शर्मा ने जल्द पूरा करने का वादा दोहराया है. मांगरोल में मंडी की मांग हो या खरीफ के मुआवजे का मामला. सीएम ने चुनाव के तत्काल बाद किसानों को सौगात देने का भरोसा दिया है. मुख्य सड़कों की मरम्मत से लेकर शिक्षा चिकित्सा के हालात बेहतर बनाने का सरकार ठोस आश्वासन दे चुकी हैं. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक एक कर सीएम के सामने मांगरोल से लेकर शीशवाली तक की समस्याएं रखीं है. जिनके समाधान का सीएम भजनलाल शर्मा जनता के बीच चुनाव के तत्काल बाद पूरा करने का वादा कर चुके हैं. अब निगाहें कल कल अंता के रोड शो पर है. भाजपा का अंता कस्बा गढ़ माना जाता है. बीजेपी यहां से बड़ी बढ़त की उम्मीद कर रही है. कल सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम राजे के रोड शो में रिकॉर्ड भीड़ जुटने की उम्मीद है.
धड़कने तेज, जिसका बूथ मजबूत उसकी जीत तय
बहरहाल मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है. नेताओं के दिलों की धड़कने तेज हो रहीं हैं. ये उपचुनाव कहने को साधारण भले ही है पर इसके नतीजे कई दिग्गजों के सियासी भविष्य को प्रभावित करेंगे. भाजपा जीती तो वसुंधरा राजे का इस क्षेत्र में दबदबा कायम रहेगा. साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दरबार में कद और मजबूत होगा. वहीं कांग्रेस के लिए सूबे में चुनौतियां और बढ़ जाएंगी. इसलिए दोनों ही पार्टियां जीतने के मकसद से मैदान में मोर्चा मारने को बेताब हैं. बूथ की रणनीति में भाजपा का कोई सानी नहीं है. हर बूथ पर बीस से ज्यादा समर्पित और प्रशिक्षित कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे. कांग्रेस सिर्फ सत्ता विरोधी लहर से जीत की उम्मीद कर रही है. जिसका असर फिलहाल ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news