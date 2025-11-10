Zee Rajasthan
अंता में कल होगा मतदान, जनता करेगी पन्द्रह उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

Anta By Election: अंता उपचुनाव में कल सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा. 2.28 लाख मतदाता 15 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे. भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है. मोरपाल सुमन को राजे का, जबकि प्रमोद भाया को गहलोत का समर्थन. जातीय समीकरण बनेंगे निर्णायक.

Published: Nov 10, 2025, 04:29 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 04:29 PM IST

Rajasthan Politics News: अंता उपचुनाव में मतदान की घड़ी नजदीक है. कल सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा. इस उपचुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है. आखिरी वक्त तक बीजेपी और कांग्रेस ने मुकाबला अपने पक्ष में करने के लिए जी-तोड़ कोशिश की है.

मतदान दल पोलिंग बूथों पर पहुंच चुके हैं. मतदान की तैयारियां आखिरी दौर में हैं. कल अंता की जनता नए विधायक का चुनाव करेगी. दो लाख अठाईस हजार मतदाता पंद्रह उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. अंता में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है. इसलिए सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हर वर्ग का मतदाता लोकतंत्र के इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति देने को बेकरार नजर आ रहा है. कल दिन भर एक-एक वोट को निर्णायक मानकर बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने में अपनी ताकत झोंकेंगी.

भजनलाल सरकार के जिन मंत्रियों को अंता में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई. भले ही वो प्रचार खत्म होने के बाद अंता से बाहर हैं. पर मंत्री पल-पल की अपडेट ले रहे हैं. तमाम नेताओं से बराबर संपर्क साधा जा रहा है. बूथ से लेकर अपनी जाति समुदाय के नेताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान कराने की अपील की जा रही है.

बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की पसंद माने जाते हैं. राजे ने सप्ताहभर अंता के गांव-गली-कस्बों में घूम-घूम कर प्रचार किया है, तो सीएम भजनलाल शर्मा राजे के साथ दो बड़े रोड शो आयोजित कर चुके हैं. सीएम कार्यकर्ताओं की बैठकें ले चुके हैं. वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन संवाद कर उन्हें पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील कर चुके हैं.

कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया गहलोत की पसंद हैं. सचिन पायलट को भी भाया ने प्रचार में बुलाकर गुर्जर मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश की है, तो गहलोत के सहारे भाया माली मतदाताओं के वोट मिलने की आस लगाए बैठे हैं, पर भाजपा उम्मीदवार के माली समाज से होने के कारण भाया को माली वोट मिलना मुश्किल लग रहा है.

सबसे ज्यादा माली मतदाता होने का फायदा भाजपा को मिल सकता है. तो धाकड़ मतदाता परंपरागत रूप से भाजपा का वोट बैंक हैं. सामान्य वर्ग का झुकाव भाजपा के पक्ष में ज्यादा नजर आता है. अल्पसंख्यक मतदाता भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं. पर दलित मतदाताओं के वोट अगर नहीं बंटे तो मुकाबला बेहद नजदीकी हो सकता है. मतदान से पहले विकास जैसे मुद्दे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं. पूरा चुनाव जातीय गणित में उलझकर रह गया है. भाजपा का जनबल बनाम धनबल का मुद्दा जरूर लोगों की जुबान पर है. प्रमोद भाया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा भी आम जनता के बीच इस उपचुनाव में खूब सुनाई पड़ी है. “भाया रे भाया खूब खाया” का नारा अभी भी थमा नहीं है.

बहरहाल चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश भर से आए नेताओं के समर्थकों की भीड़ अंता छोड़ चुकी है. किस नेता में कितना दम है. इसकी असलियत अब जनता के सामने है. बूथ मैनेजमेंट की ताकत, परंपरागत जातियों का भाजपा से जुड़ाव और डबल इंजन की सरकार होने का फायदा भाजपा को मिल सकता है. तो कांग्रेस के लिए भाया ही ताकत है और भाया ही कमजोरी. इस उपचुनाव के नतीजों का सरकार की सेहत पर भले ही कोई असर न पड़े पर भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों की असली ताकत का अहसास ये चुनाव जरूर कराएगा निर्दलीय उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ेगा. इस पर भी सबकी निगाह टिकी है पर मंगल किस पर भारी पड़ेगा और किसे जीत दिलाएगा ये तो अंता के मतदाता ही तय करेंगे.

