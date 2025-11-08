Zee Rajasthan
Anta By-Election 2025: वोटर ID खो गई तो भी डाल सकेंगे वोट, जानें कौन-कौन से दस्तावेज आएंगे काम

Anta By-Election 2025: अंता विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होना है. ऐसे में अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है या खो गया है, तो वो भी अपना मतदान कर सकता है. मतदान करने के लिए वोटर आईडी के अलावा 12 ऐसे पहचान पत्र हैं, जिनके मदद से मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 08, 2025, 03:54 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 03:54 PM IST

Anta By-Election 2025: राजस्थान के बारां जिले में अंता विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होना है. ऐसे में अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है या खो गया है, तो वो भी अपना मतदान कर सकता है.

मतदान करने के लिए वोटर आईडी के अलावा 12 ऐसे पहचान पत्र हैं, जिनके मदद से मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है. आइए विस्तार से समझते हैं कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या नियम हैं और कौन-से दस्तावेज चलेंगे.

भारत निर्वाचन आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अंता उप चुनाव में उन मतदाताओं को भी मतदान का अधिकार है, जिनके पास वोटर आईडी नहीं है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो, तो वो मतदान कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता पहचान के अभाव में मतदान से वंचित न रह सके.

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर पासबुक जिसमें फोटो हो, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी हो, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन से संबंधित दस्तावेज जिसमें फोटो हो, सेवा पहचान-पत्र जिसमें फोटो हो, सांसद/विधायक/मापू (MP/MLA/MLC) द्वारा जारी आधिकारिक पहचान-पत्र और विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र इनमें से कोई भी कार्ड है तो आप मतदान कर सकते हैं.

अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है, तो चिंता न करें. बस आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो. आप ऊपर दिए गए मान्यता-प्राप्त वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं. यह आपके संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने का एक सकारात्मक कदम है. मतदाता सूची में नाम होना सबसे जरूरी है, इसलिए अभी जांचे और मतदान के दिन समय पर जाएं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBaran Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

