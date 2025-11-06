अंता में बीजेपी का प्रचार, पहली बार CM भजनलाल और वसुंधरा राजे का एक साथ रोड शो

Anta By Election: अंता विधानसभा उप चुनाव को लेकर सभी पार्टियां खूब प्रचार-प्रसार कर रही हैं. इसके चलते बीजेपी ने भी प्रचार-प्रसार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी.

वहीं, बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मांगरोल में रोड शो किया. इस दौरान पार्टी की एकजुटता दिखाई दी.

रोड शो के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और लगभग ढाई किलोमीटर लंबे रोड शो का जगह-जगह फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया.

राजे ने कहा कि पिछली सरकार में किए गए वादे अब पूरे हो रहे हैं. रोड शो के दौरान रथ पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी मौजूद रहे.

बता दें 11 नवंबर को अंता उपचुनाव होना है और मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, बीजेपी के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा मैदान में हैं, जिनके बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा.

बीजेपी में प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद से 3 नवंबर तक कोई भी बड़ा नेता प्रचार के लिए अंता नहीं गया था. केवल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ एक बार अंता पहुंचे थे.

मंगलवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अंता में चुनाव प्रचार की कमान संभाली. उन्होंने सीसवाली मंडल और अंता शहर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इससे पहले वसुंधरा के बेटे और झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह ही क्षेत्र में पार्टी का प्रचार कर रहे थे.

वसुंधरा राजे ने प्रचार के दौरान कहा था- मोरपाल के पीछे मैं और दुष्यंत खड़े हैं. मोरपाल चुनाव जीतेंगे तो जनता के तीन प्रतिनिधि होंगे, जिससे जो काम अभी तक लोकल होने की वजह से नहीं हो पाते थे, वो आसानी से हो सकेंगे.

राजे ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि यह चुनाव जन-बल और धन-बल के बीच हैं. एक तरफ जनता और एक तरफ पैसों की ताकत है. जन-बल हमारे साथ है और हमेशा मैंने देखा है कि जीत जन-बल की ही होती है.

