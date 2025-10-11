Anta By-election 2025: अंता उपचुनाव में BJP किसे देगी टिकट? रेस में ये चार नाम, वसुंधरा राजे लगाएंगी आखिरी मुहर

Anta By-election 2025: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है. कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है. शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. यह मुलाकात सिविल लाइंस स्थित राजे के बंगला नंबर 13 पर हुई, जो करीब एक घंटे तक चली.

वसुंधरा राजे की राय अहम

माना जा रहा है कि अंता उपचुनाव में भाजपा का प्रत्याशी वसुंधरा राजे की पसंद के आधार पर चुना जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजे से प्रत्याशी चयन को लेकर सुझाव लिया. मुलाकात के बाद राठौड़ ने राजे के साथ आधे घंटे तक अकेले में भी चर्चा की. मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि संगठन और चुनावी रणनीति पर बात हुई. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा में टिकट सर्वे के आधार पर दिया जाता है, लेकिन राजे की राय का विशेष सम्मान किया जाएगा. राठौड़ ने अंता सीट पर भाजपा की जीत का दावा भी किया.

अंता सीट का राजनीतिक महत्व

अंता विधानसभा सीट झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं. 2009 में झालावाड़ लोकसभा सीट के गठन के बाद से दुष्यंत सिंह लगातार चार बार चुनाव जीत चुके हैं. ऐसे में अंता सीट का उपचुनाव राजे परिवार और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. इस सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दावेदारों की लंबी सूची

अंता सीट के लिए भाजपा में कई नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी का नाम सबसे आगे है, जबकि पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, नंदलाल सुमन और पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा की पत्नी भगवती देवी भी दावेदार हैं. पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन जारी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नए चेहरे को मौका देती है या अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताती है. टिकट की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!