सचिन पायलट का बिहार एग्जिट पोल पर तंज, "हमेशा सही नहीं होते", अंता में कांग्रेस की जीत का दावा

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि ये हमेशा सही नहीं होते, हरियाणा इसका उदाहरण है जहां एग्जिट पोल विपरीत थे। उन्होंने काउंटिंग में महागठबंधन की जीत का भरोसा जताया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 13, 2025, 08:35 AM IST | Updated: Nov 13, 2025, 08:35 AM IST



Sachin Pilot: राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सही साबित नहीं होते, और हरियाणा चुनाव इसका जीता-जागता उदाहरण है, जहां एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनने की भविष्यवाणी थी, लेकिन परिणाम उलट आए. पायलट ने भरोसा जताया कि काउंटिंग में बिहार में महागठबंधन की जीत होगी. इसी बीच, उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा, कहा कि दो साल में ही जनता का विश्वास खो दिया. अंता उपचुनाव पर पायलट ने कांग्रेस की जीत का दावा किया.

बिहार एग्जिट पोल पर तंज, "हरियाणा जैसा इतिहास दोहराएगा"

सचिन पायलट ने कहा, "एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते. हरियाणा में हमारी सरकार बनने की भविष्यवाणी थी, लेकिन काउंटिंग ने सब उलट दिया. बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी." उन्होंने एग्जिट पोल को "भ्रामक" बताते हुए काउंटिंग पर भरोसा जताया. पायलट का यह बयान बिहार चुनाव परिणामों से पहले विपक्ष की रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां वे जनता को "सच्चाई" का विश्वास दिला रहे हैं.

"दो साल में विश्वास खोया, गांवों में विकास शून्य"

राजस्थान भाजपा सरकार पर पायलट ने जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा, "जिस उम्मीद से सरकार बनी, उन पर खरी नहीं उतरी. दो साल में जनता का विश्वास खो दिया. CS बदल दिया, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, भाजपा में खींचतान है. सत्ता और संगठन में अलग केंद्र बने हैं. सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, गांवों में विकास का नामोनिशान नहीं." पायलट ने बेरोजगारी, महंगाई और ग्रामीण उपेक्षा को मुद्दा बनाते हुए कहा कि भाजपा की "खोखली नीतियां" जनता को झकझोर रही हैं.

"कांग्रेस जीतेगी, भाजपा कसर छोड़ चुकी"

अंता उपचुनाव पर पायलट ने उत्साह जताया. उन्होंने कहा, "भाजपा ने वहां कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमने मेहनत की. कांग्रेस की जीत होगी." त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शेखावत को मजबूत बताते हुए पायलट ने कहा कि स्थानीय मुद्दों पर जनता का झुकाव हमारे पक्ष में है. यह बयान उपचुनाव नतीजों से पहले पार्टी को मजबूत संदेश देता है.

पायलट का यह बयान प्रदेश कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास लगता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि "सच्चाई पर भरोसा रखें, जनता ही फैसला लेगी." भाजपा ने पायलट के बयानों को "निराशा का इजहार" बताया. राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि अंता नतीजे भाजपा सरकार की लोकप्रियता का आईना साबित होंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

