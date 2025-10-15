Zee Rajasthan
Anta By election: कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने फिर से भरा नामांकन, पत्नी और बेटा साथ आए नजर

Anta By-election:अंता विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव को लेकर प्रमोद जैन भाया ने एक बार फिर से नामांकन पत्र भरा.प्रमोद जैन भाया पत्नी और बेटे के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे.  

Published: Oct 15, 2025, 01:31 PM IST

Anta By election: कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने फिर से भरा नामांकन, पत्नी और बेटा साथ आए नजर

Anta By election: राजस्थान की अंता विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने एक बार फिर नामांकन भरा है. बुधवार को प्रमोद जैन भाया पत्नी और बेटे के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और विधिवत तौर पर अपना नामांकन पत्र जमा किया. इससे पहले, 14 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त के अनुसार उन्होंने अपना पहला नामांकन भरा था.

15 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से अंता में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की. इस रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे. इस अवसर पर नेताओं ने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को भारी बहुमत से जिताएं.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि पिछले चुनावों में यह क्षेत्र भाजपा के कब्जे में रहा है. प्रमोद जैन भाया ने जनता से संवाद बढ़ाने के लिए लगातार क्षेत्र में दौरे किए हैं और स्थानीय मुद्दों को जोर-शोर से उठाया है. उन्होंने विशेष रूप से विकास, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे विषयों पर अपनी बात रखी है.

कांग्रेस की इस रैली को उपचुनाव की तैयारी में बड़ा कदम माना जा रहा है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के उत्साह को बढ़ाने में सहायक साबित होगा. प्रमोद जैन भाया ने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे और विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे.

अंता उपचुनाव 2025 में विधानसभा में राजनीतिक समीकरण बदलने का एक अहम अवसर माना जा रहा है. इस उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. जनता की नजरों में अब कांग्रेस के प्रत्याशी की छवि मजबूत हो रही है, जो आगामी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है.

