Anta By-Election: कांग्रेस ने अंता उपचुनाव के लिए प्रत्याशी किया घोषित, नरेश मीणा निर्दलिया या... ?

Anta By-Election: अंता सीट के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है. वहीं, अभी बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम पर चर्चा कर रही है, जल्दी ही बीजेपी नाम घोषित कर सकती है.   

Published: Oct 08, 2025, 08:20 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 08:24 PM IST

Anta By-Election: अंता सीट पर चुनावी बिगुल बजते के साथ ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है. वहीं, बीजेपी के प्रत्याशी का इंतजार है.

ऐसे मे बीजेपी पर अब प्रमोद जैन भाया से टक्कर का प्रत्याशी उतारने का दबाव बन गया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता कार्यकर्ताओं से राय मशविरा कर रहे हैं. बीजेपी अंता से जिताऊ प्रत्याशी उतारने की मशक्कत में जुटी है.

वहीं, अब देखना होगा कि बीजेपी पहले एक बार चुनाव जीत चुके प्रभु लाल सैनी को टिकट देगी या
सहानुभूति कार्ड के लिए कंवर लाल मीणा की पत्नी को टिकट देगी या फिर किसी अन्य स्थानीय नेता पर दांव खेलेगी.

राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी. RLD नरेश मीणा या अन्य किसी पर दांव लगाएगी. नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़कर 40 हजार से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं. आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना पार्टी आलाकमान जयंत चौधरी से चर्चा कर रहे हैं. आरएलडी नरेश मीणा को प्रत्याशी बनाती है, तो मुकाबला रोचक हो सकता है.

हालांकि नरेश मीणा अंता से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं. 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे. इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है. अगर नरेश मीणा इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है.

बता दें कि प्रमोद जैन भाया 2018 से 2023 तक अशोक गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में खान एवं गोपालन मंत्री रह चुके हैं. वे अंता निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में तीन बार राजस्थान विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं. हालांकि 2023 में उन्हें फिर बीजेपी के कंवर लाल मीणा से हार का सामना करना पड़ा था.

