Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Anta By-Election: आाखिर क्यों जरूरी हैं कांग्रेस पार्टी में प्रमोद जैन भाया?

Anta By-Election: अंता के उपचुनाव का बिगुल बज गया है. बीजेपी में टिकट के दावेदारों की जयपुर से लेकर दिल्ली तक दौड़ शुरू हो रही है लेकिन कांग्रेस में चर्चा या तो प्रमोद जैन भाया के नाम की है या फिर उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया की.  

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 08, 2025, 06:03 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 06:03 PM IST

Trending Photos

इस तरह बनाएं मारवाड़ी गट्टे की खिचड़ी, नोट करें रेसिपी
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं मारवाड़ी गट्टे की खिचड़ी, नोट करें रेसिपी

राजस्थान में 3 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 3 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में अलर्ट जारी

राजस्थान में शिकायतें अब फटाफट सुलझेंगी! NWR बना देश का दूसरा सबसे भरोसेमंद जोन
8 Photos
jaipur news

राजस्थान में शिकायतें अब फटाफट सुलझेंगी! NWR बना देश का दूसरा सबसे भरोसेमंद जोन

बाड़मेर थार महोत्सव में मिस थार बनी नक्षत्री, मिस्टर थार बने धर्मेन्द्र डाबी, देखें फोटो
7 Photos
barmer news

बाड़मेर थार महोत्सव में मिस थार बनी नक्षत्री, मिस्टर थार बने धर्मेन्द्र डाबी, देखें फोटो

Anta By-Election: आाखिर क्यों जरूरी हैं कांग्रेस पार्टी में प्रमोद जैन भाया?

Anta By-Election: एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप, तो दूसरी तरफ समाजसेवी की छवि प्रमोद जैन भाया हमेशा से विवादों में रहे हैं लेकिन जब भी चुनाव आते हैं, तो अंता में कांग्रेस सिर्फ उनके नाम से बाहर सोचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती. दो हजार तीन में पहला चुनाव निर्दलीय जीतने के बाद भाया कभी हारते रहे, तो कभी जीतते रहे लेकिन उनके सामने कांग्रेस पार्टी में किसी ने भी दमदारी से टिकट मांगने तक की हिम्मत नहीं दिखाई. क्या ये अंता की जनता का प्रेम था या फिर पार्टी के पास भाया का कोई विकल्प ही नहीं था.

वजह चाहे जो भी रही हो, भाया ही अंता की कांग्रेस है. भाया ही अंता से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाया के लिए तो यहां तक कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बगैर बारां जिले की कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता. अब उपचुनाव की तारीख का एलान होते ही अंता में कांग्रेस पार्टी के दावेदार के रूप में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है और वो है सिर्फ और सिर्फ प्रमोद जैन भाया.

हाालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता राय मशविरे की बात कह रहे हैं. सब मिलजुलकर सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवार का नाम तय करने की बात कह रहे है लेकिन जनता को पता है कि अंता में तो कांग्रेस की टिकट भाया ही लेकर आयेगा.
प्रमोद जैन भाया की छवि ऐसे तिलस्मी नेता की है, जो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान तक अपनी पहुंच रखता है. कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भाया ही वो अकेला चेहरा है जो बारां जिले में वसुंधरा राजे के दबदबे से लोहा ले सकता है. उनके पास संसाधन हैं, कार्यकर्ता है बड़ी टीम है और आज के दौर में चुनाव जीतने के लिए जरूरी मशीनरी इसलिए पार्टी के लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती है. बस नतीजे महत्वपूर्ण हैं, चुनाव कैसे जीता, इस पर आजकल कोई चर्चा नहीं करता, बस जीता कौन, इसी पर बहस होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जब बीजेपी अपने सजायाफता विधायक की सजा कम कराने के लिए आखिरी वक्त तक पैरवी कर सकती है, तो कांग्रेस केा महसूस होता है कि भाया के दामन पर लगे दाग ज्यादा बड़े नहीं है. अशोक गहलोत के करीबियों में हमेशा उनकी गिनती होती रही है. भाया पर मंत्री रहते चाहे कितने ही आरोप क्यों न लगे हों, वो अपने नेतृत्व की निगाह में हमेशा पाक साफ रहे हैं. भरत सिंह जैसे ईमानदार नेता ने तो उनके खिलाफ बरसों तक अपने ही मुख्यमंत्री से बातचीत तक करना बंद कर दिया था.

खान की झौंपड़ियां गांव के अवैध खनन के मुद्दे पर उन्होंने भाया को लंबे समय तक कटघरे में खड़ा किया ,लंबा आंदोलन किया लेकिन तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने भरत सिंह की एक नहीं सुनी. हार थककर भरत सिंह ने पिछली सरकार के आखरी दिनों में विधानसभा में आना ही बंद कर दिया लेकिन उनका विरोध कांग्रेस सरकार को कहीं झुका नहीं पाया. भाया के सामने उनका विरोध नक्कारखाने में तूती साबित हुआ, भाया अपनी धुन में लगे रहे. अपनी छवि चमकाते रहे, गरीबों के लिए उनके काम हमेशा चर्चा में रहते हैं.

उनकी समाजसेवा पर लोग सवाल खड़े करते हैं, उनके ट्रस्टों को लेकर हमेशा आपत्तियां होती रही हैं लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेतृत्व की निगाह में उनके जैसा कोई नहीं. एक ऐसा नेता जो हर घर तक मदद पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है. जरूरतमंदों के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने की हिम्मत रखता है. लोग उन्हें पैसे के दम पर राजनीति करने वाला नेता मानते हैं लेकिन भाया के क्या असर पड़ता है.

शुरू में दो चुनाव प्रमोद जैन भाया ने लगातार जीते लेकिन उसके बाद दो हजार तेरह में वो प्रभूलाल सैनी के आगे मैदान में टिक नहीं पाए. दो हजार अठारह में फिर उन्होंने प्रभूलाल सैनी को पटखनी देकर अपनी हार का बदला ले लिया लेकिन दो हजार तेबीस में बीजेपी ने फिर पिछली हार का हिसाब चुकता कर दिया.

पिछले चुनाव में कंवरलाल मीणा ने कड़े मुकाबले में भाया को पांच हजार से ज्यादा वोटों से हराया प्रमोद जैन भाया का किरदार आज की जोड़-तोड़ की राजनीति में फिट बैठता है, वो जोड़-तोड़ के माहिर खिलाड़ी माने जाते है. जो वक्त के साथ अपनी वफादारी भी बदल लेते हैं और पता भी नहीं चलने देते और फिर वक्त का तकाजा देखकर पुराने रिश्तों को पूरी शिद्धत से बहाल भी कर लेते है, भाया को सियासी जोखिम लेना पसंद है.
इस बार बीजेपी भाया की इमेज को बड़ा मुददा बनाकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है.
बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ तो भाया के लिए वो ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कभी भरतसिंह जैसे कददावर नेता इस्तेमाल करते थे. जाहिर है इस बार उपचुनाव का रण बहुत ही कांटे का होगा, तो भाया को उनकी ही जमीन से बेदखल करने के लिए बीजेपी कोई मौका नहीं चूकना चाहेगी.
बहरहाल भाया को राजनीति का तेजतर्रार खिलाड़ी माना जाता है लेकिन उनकी सियासत के तौर तरीकों पर हमेशा से सवाल उठे हैं. उनकी समाजसेवा को लोग वोटों की खरीद के रूप में देखते हैं लेकिन इन सबके बावजूद कांग्रेस पार्टी के लिए वो हमेशा प्रासंगिक रहे हैं.

हाड़ौती में शांति धारीवाल के बाद वो अपने आपको पार्टी का बड़ा नेता स्थापित करने में कामयाब रहे हैं. इस कड़ी में प्रहलाद गुंजल का संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है. जाति समीकरण उनके पक्ष में नहीं होने के बावजूद वो चुनावी रण में पूरा दमखम दिखाते हैं. माली,मीणा,धाकड़,गुर्जर,ब्राह्रम्ण बहुल इस सीट पर उन्होंने न किसी दूसरे कांग्रेसी को पनपने दिया और न ही किसी को आगे आने दिया, बस अंता में भाया ही कांग्रेस है और कांग्रेस का दूसरा नाम प्रमोद जैन भाया है. भाया कांग्रेस की मजबूरी है इसलिए इस बार के चुनावी रण में भी भाया ही पार्टी के लिए जरूरी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News

और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news