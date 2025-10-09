Zee Rajasthan
Anta Upchunav News: कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने निर्दलीय उतरे नरेश मीणा, त्रिकोणीय मुकाबले में देंगे टक्कर

Anta Upchunav News: नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने की घोषणा की है, जिससे उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई है. भाया 15 अक्टूबर और मीणा 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 09, 2025, 07:09 AM IST | Updated: Oct 09, 2025, 07:09 AM IST

Anta Upchunav News: कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने निर्दलीय उतरे नरेश मीणा, त्रिकोणीय मुकाबले में देंगे टक्कर

Anta By-Election News : बारां जिले की अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. पार्टी ने वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है. भाया लंबे समय से अंता क्षेत्र में सक्रिय हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं.

पार्टी का मानना है कि उनकी स्वच्छ छवि और क्षेत्र में मजबूत पकड़ उपचुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जिससे मुकाबला और रोचक होने की उम्मीद है.

नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में
उपचुनाव में नया मोड़ तब आया, जब नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की. प्रमोद जैन भाया 15 अक्टूबर को और नरेश मीणा 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे. मीणा के मैदान में उतरने से अंता सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय और रोमांचक होने की संभावना है.

अंता विधानसभा का चुनावी इतिहास
अंता विधानसभा सीट पर अब तक चार बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा ने दो-दो बार जीत हासिल की है. कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 2008 और 2018 में जीतकर मंत्री पद संभाला, जबकि भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने 2013 में और कंवर लाल मीणा ने 2023 में जीत दर्ज की. इस बार का उपचुनाव क्षेत्र की सियासी ताकत को फिर से परखेगा.

मतदान और मतदाता विवरण
अंता विधानसभा उपचुनाव में 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा. इस दौरान 2 लाख 27 हजार 563 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. मतदान के लिए 268 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

