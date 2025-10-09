Anta By-Election News : बारां जिले की अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. पार्टी ने वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है. भाया लंबे समय से अंता क्षेत्र में सक्रिय हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं.

पार्टी का मानना है कि उनकी स्वच्छ छवि और क्षेत्र में मजबूत पकड़ उपचुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जिससे मुकाबला और रोचक होने की उम्मीद है.

नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में

उपचुनाव में नया मोड़ तब आया, जब नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की. प्रमोद जैन भाया 15 अक्टूबर को और नरेश मीणा 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे. मीणा के मैदान में उतरने से अंता सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय और रोमांचक होने की संभावना है.

अंता विधानसभा का चुनावी इतिहास

अंता विधानसभा सीट पर अब तक चार बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा ने दो-दो बार जीत हासिल की है. कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 2008 और 2018 में जीतकर मंत्री पद संभाला, जबकि भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने 2013 में और कंवर लाल मीणा ने 2023 में जीत दर्ज की. इस बार का उपचुनाव क्षेत्र की सियासी ताकत को फिर से परखेगा.

मतदान और मतदाता विवरण

अंता विधानसभा उपचुनाव में 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा. इस दौरान 2 लाख 27 हजार 563 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. मतदान के लिए 268 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं.

