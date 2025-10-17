प्रमोद भाया और नरेश मीणा के सामने BJP ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा, समझें सियासी गणित

Anta by-election 2025: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव (Anta Bypoll 2025) को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. BJP ने बारां पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है.

BJP ने लंबे मंथन और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है. वह स्थानीय नेता हैं और उनकी छवि लो प्रोफाइल है, लेकिन प्रभावशाली मानी जाती है. मोरपाल सैनी समाज से ताल्लुक रखते हैं और संगठन में पहले भी कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अंता सीट पर सैनी समाज की प्रभावी उपस्थिति है. यही वजह है कि पार्टी ने प्रभुलाल सैनी और नंदलाल सुमन जैसे अन्य दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए मोरपाल सुमन पर भरोसा जताया. प्रभुलाल सैनी को वसुंधरा राजे का समर्थन नहीं मिलने के कारण टिकट नहीं मिल पाया, जबकि नंदलाल सुमन विवादों में रहे हैं.

मोरपाल सुमन हाल ही में तब चर्चा में आए जब उन्होंने BJP का टिकट दिलाने के नाम पर 38 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी की शिकायत साइबर पोर्टल पर दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि ठगों ने नामांकन दस्तावेज तैयार करने का झांसा देकर उनसे पैसे ट्रांसफर करवाए थे, लेकिन बैंक ने समय रहते रकम को होल्ड कर लिया.

अंता सीट पर मुकाबला सीधा नहीं है. यहां से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है, जो पहले भी इस क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं. वहीं, नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. ऐसे में सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की पूरी संभावना है.

यह सीट पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द होने के कारण खाली हुई थी. मीणा को 20 साल पुराने एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद मई 2025 में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई. चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर उपचुनाव करवाना अनिवार्य होता है, इसी के तहत अब उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है.

अंता विधानसभा क्षेत्र में फाइनल वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित हुई, जिसमें कुल 2,27,563 मतदाता हैं. पुरुष मतदाता 1,15,982, महिला मतदाता 1,10,241, अन्य मतदाता 4 हैं. वहीं 1336 नए वोटर जुड़े हैं.