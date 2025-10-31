Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

गांव-गांव घूमेंगे बीजेपी के प्रचार रथ, चौराहे पर खड़े होकर देंगे योजनाओं की जानकारी

Rajasthan Politics: बीजेपी ने अंता विधानसभा उप चुनाव में हाईटैक प्रचार के लिए एलईडी रथों के साथ प्रचार शुरू किया है. गांव-गांव घूमकर ये रथ प्रचार करेंगे, लेकिन रथ के साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं को अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 31, 2025, 07:21 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 07:21 PM IST

Trending Photos

जयपुर के वो इलाके जहां नियम ताक पर, दुकानों में ही परोसी जा रही शराब
7 Photos
jaipur news

जयपुर के वो इलाके जहां नियम ताक पर, दुकानों में ही परोसी जा रही शराब

राजस्थान के ये छह शहर बनेंगे "स्मार्ट सिटी", जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिली बड़ी जिम्मेदारी
8 Photos
Rajasthan Smart Cities

राजस्थान के ये छह शहर बनेंगे "स्मार्ट सिटी", जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिली बड़ी जिम्मेदारी

जयपुर में हाथी बनेगें शादियों की शान, जानें कितना किराया! देवउठनी पर हो रही बंपर बुकिंग
8 Photos
jaipur news

जयपुर में हाथी बनेगें शादियों की शान, जानें कितना किराया! देवउठनी पर हो रही बंपर बुकिंग

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट

गांव-गांव घूमेंगे बीजेपी के प्रचार रथ, चौराहे पर खड़े होकर देंगे योजनाओं की जानकारी

Rajasthan Politics: बीजेपी ने अंता विधानसभा उप चुनाव में हाईटैक प्रचार के लिए एलईडी रथों के साथ प्रचार शुरू किया है. गांव-गांव घूमकर ये रथ प्रचार करेंगे, लेकिन रथ के साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं को अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है. वहीं सवाल उठ रहा है कि आधुनिक संचार युग में इस तरह रथों से प्रचार कर बीजेपी वोटर्स पर पकड़ बना पाएगी.

अंता विधानसभा उप चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपनी-अपनी रणनीति के साथ प्रचार कर रहे हैं. बीजेपी ने हाईटैक प्रचार के लिए एलईडी और प्रचार रथ तैयार कर अंता भिजवाए हैं. इनमें दो एलईडी और दो सामान्य रथ हैं. इन रथों को गांव-गांव घुमाया जाएगा. इनमें एलईडी पर केंद्र और प्रदेश की भजनलाल सरकार की योजनाओं के साथ ही चुनाव के लिए तैयार गीत बजाए जाएंगे.

इसी तरह सामान्य रथों पर ऑडियो सिस्टम के माध्यम से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा जाएगा. इससे गांव-गांव में जमीनी संपर्क के साथ हाईटैक प्रचार किया जाएगा. पार्टी नेताओं का मानना है कि जिन वोटर्स तक संपर्क नहीं हो पाएगा, उनसे प्रचार रथों के जरिए पहुंचा जा सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीजेपी ने अंता विधानसभा सीट पर इस बार माइक्रो मैनेजमेंट तरीके से प्रचार शुरू कर रखा है. बड़े नेताओं के साथ ही पार्टी की दूसरी और तीसरी लाइन के नेताओं को भी प्रचार के लिए लगा रखा है. मंडल प्रभारी-मंडल प्रवासी और विधानसभा प्रभारी और विधानसभा प्रवासी तक बना रखे हैं. इनके जरिए बीजेपी अंता के घर - घर तक पकड़ मजबूत कर रही है.

चुनावी प्रचार को गति देने के लिए गुरुवार को बीजेपी कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रचार रथ रवाना किए. इन रथों को शुक्रवार को अंता पहुंचकर प्रचार शुरू करना था. इधर चुनावी प्रचार रणनीति को देखने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी अंता पहुंच गए हैं. मदन राठौड़ तो पहुंच गए, लेकिन प्रचार रथ शाम तक संबंधित मंडलों में नहीं पहुंच पाए.

प्रचार रथों में लिए अंता बीजेपी में मंडल अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों को संयोजक और सहसंयोजक तय किए हैं. रथों का रूट तैयार कर लिया गया और उन्हें रवाना करने के लिए संयोजक सह संयोजक तय कर दिए. किसी के पास फोन आए किसी के पास अभी तक फोन नहीं पहुंचा और न ही प्रचार रथ. कोयल गांव के भूपेंद्र सुमन को सह संयोजक बनाया गया है, लेकिन उनके पास दोपहर तक मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पारेता फोन आया और न ही रथ नहीं.

कोयला गांव भूपेंद्र सुमन ने कहा कि प्रचार रथ के लिए कोयला पंचायत को सेंटर बनाया गया है, यहां से रथ रवाना होकर बेवलिया, कोटडी, सूंडा, कांकरा, भैरूपुरा, सायगढ़, तेजगढ़, दिगोद, मजरावता जाएगा. वहां से खेड़ली कोशो मानपुरा से वापस कोयला आएगा. इसके बाद कोयला से तिसाया पंचायत बाढ़ बीला गांव से वापस रिटर्न होकर कोयला सेंटर पहुंचेगा.

इसी तरह शीशवाली गांव निवासी आयुष नागर को एलईडी रथ का संयोजक बनाया है, लेकिन उनके पास रथ को लेकर फोन ही नहीं आया. आयुष ने कहा कि मैं पहले विधानसभा चुनावों में काम कर चुका हूं, लेकिन अभी मेरे पास रथ को लेकर किसी का फोन नहीं आया. कुछ इसी तरह का हाल विद्या रतन सहित अन्य का है. आयुष का कहना है कि रथ से प्रचार करेंगे. गांव-गांव ढाणी में ले जाएंगे. फोटो खिंचवाएंगे और एलईडी पर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे.

अंता विधानसभा सीट पर 11 नवम्बर को चुनाव होना है और 9 नवम्बर को शाम पांच बजे तक प्रचार थम जाएगा. ऐसे में प्रचार के लिए महज 9 दिन ही बचे हैं. वहीं इस क्षेत्र में करीब 170 गांव है, इनमें अंता तहसील में 87 तथा मांगरोल तहसील में 83 गांव हैं. वहीं ढाणियां इससे अलग है. ऐसे में अगर देखा जाए तो प्रचार रथ को एक दिन में नौ गांवों में घूमना पड़ेगा, तब जाकर पूरी तरह प्रचार का सपना साकार हो पाएगा.

इधर यह भी सवाल उठता है कि एक दिन में नौ गांव तो रथ को कितना समय प्रचार के लिए मिलेगा. प्रचार के लिए लगाए कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक गांव में चौराहे पर पंद्रह मिनट आधा घंटे के लिए खड़ा होंगे और फिर दूसरे गांव जाना है. इससे साफ है कि क्या इस तरह प्रचार से वोटर्स पर पकड़ बन पाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBaran Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news