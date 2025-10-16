Zee Rajasthan
Anta Bypoll Election: अंता से आज हो सकता है बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान, मदन राठौड़ ने दिए संकेत

Anta By Election 2025: राजस्थान के अंता विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का प्रत्याशी आज घोषित हो सकता है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसकी पुष्टि के संकेत दिए हैं. 

Published: Oct 16, 2025, 08:21 AM IST | Updated: Oct 16, 2025, 08:21 AM IST

Anta Bypoll Election: राजस्थान के अंता विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का प्रत्याशी आज घोषित हो सकता है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसकी पुष्टि के संकेत दिए हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. कल हुई बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, और संभावित नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को नई दिल्ली भेजा गया है. आज पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर अंतिम निर्णय लेगा. मदन राठौड़ ने बताया कि दोपहर तक प्रत्याशी का नाम औपचारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा.

बैठक और नाम की प्रक्रिया
कल हुई कोर कमेटी की बैठक में अंता से प्रत्याशी चयन को लेकर गहन चर्चा हुई. सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने विभिन्न नामों पर विचार किया और एक पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा. यह पैनल जाति समीकरण और क्षेत्रीय राजनीति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति मिले. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद आज दोपहर तक नाम की घोषणा की जाएगी! मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा कि यह निर्णय पार्टी के हित में लिया जाएगा.

जाति समीकरण का होगा खास ध्यान

सूत्रों की मानें तो प्रत्याशी चयन में जाति समीकरण अहम भूमिका निभाएगा. अंता क्षेत्र में विभिन्न समुदायों की आबादी को संतुलित करने के लिए पार्टी सावधानीपूर्वक कदम उठा रही है. यह कदम बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, ताकि क्षेत्र में मजबूत वोट बैंक तैयार हो सके. हालांकि, नाम की घोषणा में देरी से कार्यकर्ताओं में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वे जल्द से जल्द तैयारी शुरू करना चाहते हैं.

कार्यकर्ताओं में चिंता और उत्साह

प्रत्याशी के नाम को लेकर हो रही देरी से कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा जा रहा है. उनका मानना है कि देरी से चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है. दूसरी ओर, कई कार्यकर्ता इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पार्टी की चुनावी तैयारियों को गति मिलेगी. मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता बनाए रखने की सलाह दी है और भरोसा दिलाया कि नाम तय होने के बाद पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा.

आगे की रणनीति

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नाम घोषित होने के बाद तुरंत चुनाव प्रचार शुरू होगा. क्षेत्र में रैलियां और जनसंपर्क अभियान तेज किए जाएंगे. अंता में बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी आलाकमान आत्मविश्वास में है, और इस घोषणा को एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है. आज का दिन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह निर्णय न केवल अंता बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति पर असर डालेगा.

