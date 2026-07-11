/बारां में 57 करोड़ का पेयजल प्लांट 4 दिनों से ठप्प, पीने के पानी को तरसे 42 गांव सहित कस्बे के लोग

Baran News: बारां जिले के अंता कस्बे और आसपास के 42 गांवों में पिछले चार दिनों से पेयजल संकट बना हुआ है. नागदा-बलदेवपुरा पेयजल सप्लाई प्लांट बंद होने के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन अब तक शासन-प्रशासन की ओर से स्थायी समाधान नहीं किया गया है.

14 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने छोड़ा काम

जानकारी के अनुसार, करीब 57 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 14 महीनों से वेतन नहीं मिला है. वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, जिसके चलते पिछले चार दिनों से पूरा प्लांट ठप पड़ा हुआ है और जलापूर्ति प्रभावित हो गई है.

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पहले भी कई बार आईं समस्याएं

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस पेयजल योजना में यह पहली बार परेशानी नहीं आई है. कभी प्लांट में क्लोरीन की कमी होने से लोगों को मटमैला पानी मिलता है, तो कभी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जलापूर्ति बंद हो जाती है. बार-बार ऐसी स्थिति बनने के बावजूद अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया है.

42 गांवों और अंता कस्बे पर सीधा असर

वर्ष 2017 में शुरू हुई नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना से प्रतिदिन करीब 70 लाख लीटर पेयजल की आपूर्ति की जाती है. इसमें से अंता कस्बे को लगभग 29 लाख लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है. प्लांट बंद होने से अंता कस्बे के साथ-साथ योजना से जुड़े 42 गांवों की जलापूर्ति भी प्रभावित हो गई है.

लोगों को जल्द समाधान का इंतजार

चार दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित होने के कारण आमजन को पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा बार-बार प्रभावित होने से दैनिक जीवन पर असर पड़ रहा है. लोगों को उम्मीद है कि कर्मचारियों के वेतन और पेयजल योजना से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा, ताकि नियमित जलापूर्ति फिर से शुरू हो सके.