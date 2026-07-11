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बारां में 57 करोड़ का पेयजल प्लांट 4 दिनों से ठप्प, पीने के पानी को तरसे 42 गांव सहित कस्बे के लोग

Baran News: बारां जिले के अंता में 57 करोड़ की नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना कर्मचारियों को 14 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण 4 दिन से बंद है. इससे 42 गांवों और अंता कस्बे में पेयजल संकट गहरा गया है. लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byRam Mehta
Published: Jul 11, 2026, 01:05 PM|Updated: Jul 11, 2026, 01:05 PM
बारां में 57 करोड़ का पेयजल प्लांट 4 दिनों से ठप्प, पीने के पानी को तरसे 42 गांव सहित कस्बे के लोग
Image Credit: अंता कस्बे में पेयजल संकट.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran News: बारां जिले के अंता कस्बे और आसपास के 42 गांवों में पिछले चार दिनों से पेयजल संकट बना हुआ है. नागदा-बलदेवपुरा पेयजल सप्लाई प्लांट बंद होने के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन अब तक शासन-प्रशासन की ओर से स्थायी समाधान नहीं किया गया है.

14 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने छोड़ा काम
जानकारी के अनुसार, करीब 57 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 14 महीनों से वेतन नहीं मिला है. वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, जिसके चलते पिछले चार दिनों से पूरा प्लांट ठप पड़ा हुआ है और जलापूर्ति प्रभावित हो गई है.

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पहले भी कई बार आईं समस्याएं
स्थानीय लोगों के अनुसार, इस पेयजल योजना में यह पहली बार परेशानी नहीं आई है. कभी प्लांट में क्लोरीन की कमी होने से लोगों को मटमैला पानी मिलता है, तो कभी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जलापूर्ति बंद हो जाती है. बार-बार ऐसी स्थिति बनने के बावजूद अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया है.

42 गांवों और अंता कस्बे पर सीधा असर
वर्ष 2017 में शुरू हुई नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना से प्रतिदिन करीब 70 लाख लीटर पेयजल की आपूर्ति की जाती है. इसमें से अंता कस्बे को लगभग 29 लाख लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है. प्लांट बंद होने से अंता कस्बे के साथ-साथ योजना से जुड़े 42 गांवों की जलापूर्ति भी प्रभावित हो गई है.

लोगों को जल्द समाधान का इंतजार
चार दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित होने के कारण आमजन को पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा बार-बार प्रभावित होने से दैनिक जीवन पर असर पड़ रहा है. लोगों को उम्मीद है कि कर्मचारियों के वेतन और पेयजल योजना से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा, ताकि नियमित जलापूर्ति फिर से शुरू हो सके.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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