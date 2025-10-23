अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के साथ जेल में हादसा, रीढ़ की हड्डी में आई गंभीर चोटें, जानें क्या है मामला?

Jhalawar News: झालावाड़ जिला कारागार में सजा काट रहे अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा बुधवार शाम टॉयलेट में पैर फिसलने से गंभीर रूप से चोटिल हो गए. चोट के बाद उन्हें कड़ी पुलिस सुरक्षा में जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्रारंभिक जांच में उनकी रीढ़ की हड्डी (L4 और L5) में चोट पाई गई. स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने इसकी पुष्टि की है. यह दूसरी बार है जब मीणा को स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल लाया गया है. उनकी दया याचिका राज्यपाल के पास लंबित है.

टॉयलेट में हादसा पूर्व विधायक की हालत गंभीर

जेल प्रशासन के अनुसार, बुधवार शाम कंवरलाल मीणा जिला कारागार के टॉयलेट में पैर फिसलने से गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. अस्पताल चौकी प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि प्रारंभिक उपचार के लिए उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लाया गया. अस्पताल अधीक्षक डॉ. संजय पोरवाल और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. हरीश जैन ने उनकी जांच की. जांच में रीढ़ की हड्डी (L4 और L5) में चोट और चलने-खड़े होने में कठिनाई पाई गई. डॉक्टरों ने एमआरआई सहित अन्य जांचों के लिए उन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज भेजने का निर्णय लिया. पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उन्हें कोटा स्थानांतरित किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पंचायत चुनाव में विवाद बना सजा का कारण

कंवरलाल मीणा पर 2020 में पंचायत चुनाव के दौरान झालावाड़ में एसडीएम को पिस्तौल से धमकाने, मारपीट करने और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ था. सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तीन साल की सजा को बरकरार रखा. 21 मई को मनोहरथाना कोर्ट में सरेंडर करने के बाद से वे झालावाड़ जिला कारागार में सजा काट रहे हैं. उनकी विधानसभा सदस्यता भी विपक्ष के दबाव के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समाप्त कर दी थी.

पहले भी स्वास्थ्य समस्याएं

यह कंवरलाल मीणा का जिला अस्पताल में दूसरा दौरा है. गत दिनों उन्हें जेल में घबराहट की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया. वहां सोनोग्राफी, डेंटल और मेडिसिन संबंधी जांचें कराई गईं. जांच के बाद उन्हें कैदी वार्ड में भर्ती रखा गया था. स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद सजा पूरी करने की प्रक्रिया जारी है, जो उनकी मुश्किलों को बढ़ा रही है.

दया याचिका राज्यपाल के पास लंबित: फैसला बाकी