Baran News: बारां जिले के अंता में नगर पालिका बोर्ड को लेकर तस्वीर एक बार फिर पिछले चुनाव जैसी बनती नजर आ रही है. नगर निकाय चुनाव के नतीजों में कांग्रेस और भाजपा को बराबर-बराबर सीटें मिलने के बाद अब निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम हो गई है. तीनों निर्दलीय पार्षदों के कांग्रेस खेमे में जाने की सूचना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है.

35 वार्डों में कांग्रेस और भाजपा को 16-16 सीटें

अंता नगर पालिका में कुल 35 वार्ड हैं. चुनाव परिणाम में कांग्रेस को 16 और भाजपा को भी 16 सीटें मिली हैं. वहीं, 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. ऐसे में बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय पार्षद निर्णायक स्थिति में पहुंच गए हैं.

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मिली जानकारी के अनुसार, तीनों निर्दलीय पार्षदों के कांग्रेस खेमे में जाने की सूचना है. इनमें से 2 निर्दलीय पार्षद कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे हैं. यदि तीनों निर्दलीय कांग्रेस के साथ रहते हैं तो बोर्ड गठन में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो जाएगी.

लगातार चौथी बार बोर्ड बनाने की तैयारी

निर्दलीयों के कांग्रेस खेमे में जाने की सूचना के बाद अंता में कांग्रेस का लगातार चौथी बार नगर पालिका बोर्ड बनने के स्पष्ट आसार नजर आ रहे हैं. बोर्ड गठन की प्रक्रिया में आगे की स्थिति औपचारिक रूप से सामने आने के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ होगी.

कांग्रेस के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले नगर निकाय चुनाव में भी दोनों प्रमुख दलों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा था. उस समय भी कांग्रेस और भाजपा को 35 में से 16-16 सीटें मिली थीं, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी.

पिछले चुनाव में भी निर्दलीयों ने तय किया था बोर्ड

पिछले चुनाव में बराबर सीटें मिलने के बाद निर्दलीय पार्षदों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में गया था. इसी के चलते कांग्रेस नगर पालिका में अपना बोर्ड बनाने में सफल रही थी. अब इस चुनाव में भी लगभग वैसी ही स्थिति बनने से राजनीतिक घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिक गई हैं.

अगर तीनों निर्दलीय पार्षद कांग्रेस के साथ रहते हैं तो 35 सदस्यीय नगर पालिका में कांग्रेस के पक्ष में 19 पार्षदों का समर्थन हो जाएगा. इस तरह कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी और बोर्ड गठन का रास्ता साफ हो सकता है.

निर्दलीयों के रुख से तय होगी तस्वीर

अंता नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीटों का अंतर नहीं है. दोनों दलों के खाते में 16-16 सीटें हैं. ऐसे में अब तीन निर्दलीय पार्षद ही बोर्ड गठन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. निर्दलीयों के कांग्रेस खेमे में जाने की सूचना ने कांग्रेस को बढ़त की स्थिति में ला दिया है. अब आगे बोर्ड गठन की औपचारिक प्रक्रिया में स्थिति साफ होने का इंतजार है.