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अंता में फिर निर्दलीयों का खेल, 16-16 सीटों के बाद बदला समीकरण, इसका बन सकता बोर्ड

Baran News: बारां के अंता में कांग्रेस और भाजपा को 16-16 सीटें मिली हैं. तीन निर्दलीय पार्षदों के कांग्रेस खेमे में जाने की सूचना से कांग्रेस का लगातार चौथी बार बोर्ड बनाने का रास्ता मजबूत होता नजर आ रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ram Mehta
Published:Sep 18, 2026, 12:10 PM IST | Updated:Sep 18, 2026, 12:10 PM IST
अंता में फिर निर्दलीयों का खेल, 16-16 सीटों के बाद बदला समीकरण, इसका बन सकता बोर्ड
Image Credit: Baran News

Baran News: बारां जिले के अंता में नगर पालिका बोर्ड को लेकर तस्वीर एक बार फिर पिछले चुनाव जैसी बनती नजर आ रही है. नगर निकाय चुनाव के नतीजों में कांग्रेस और भाजपा को बराबर-बराबर सीटें मिलने के बाद अब निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम हो गई है. तीनों निर्दलीय पार्षदों के कांग्रेस खेमे में जाने की सूचना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है.

35 वार्डों में कांग्रेस और भाजपा को 16-16 सीटें
अंता नगर पालिका में कुल 35 वार्ड हैं. चुनाव परिणाम में कांग्रेस को 16 और भाजपा को भी 16 सीटें मिली हैं. वहीं, 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. ऐसे में बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय पार्षद निर्णायक स्थिति में पहुंच गए हैं.

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मिली जानकारी के अनुसार, तीनों निर्दलीय पार्षदों के कांग्रेस खेमे में जाने की सूचना है. इनमें से 2 निर्दलीय पार्षद कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे हैं. यदि तीनों निर्दलीय कांग्रेस के साथ रहते हैं तो बोर्ड गठन में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो जाएगी.

लगातार चौथी बार बोर्ड बनाने की तैयारी
निर्दलीयों के कांग्रेस खेमे में जाने की सूचना के बाद अंता में कांग्रेस का लगातार चौथी बार नगर पालिका बोर्ड बनने के स्पष्ट आसार नजर आ रहे हैं. बोर्ड गठन की प्रक्रिया में आगे की स्थिति औपचारिक रूप से सामने आने के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ होगी.

कांग्रेस के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले नगर निकाय चुनाव में भी दोनों प्रमुख दलों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा था. उस समय भी कांग्रेस और भाजपा को 35 में से 16-16 सीटें मिली थीं, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी.

पिछले चुनाव में भी निर्दलीयों ने तय किया था बोर्ड
पिछले चुनाव में बराबर सीटें मिलने के बाद निर्दलीय पार्षदों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में गया था. इसी के चलते कांग्रेस नगर पालिका में अपना बोर्ड बनाने में सफल रही थी. अब इस चुनाव में भी लगभग वैसी ही स्थिति बनने से राजनीतिक घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिक गई हैं.

अगर तीनों निर्दलीय पार्षद कांग्रेस के साथ रहते हैं तो 35 सदस्यीय नगर पालिका में कांग्रेस के पक्ष में 19 पार्षदों का समर्थन हो जाएगा. इस तरह कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी और बोर्ड गठन का रास्ता साफ हो सकता है.

निर्दलीयों के रुख से तय होगी तस्वीर
अंता नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीटों का अंतर नहीं है. दोनों दलों के खाते में 16-16 सीटें हैं. ऐसे में अब तीन निर्दलीय पार्षद ही बोर्ड गठन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. निर्दलीयों के कांग्रेस खेमे में जाने की सूचना ने कांग्रेस को बढ़त की स्थिति में ला दिया है. अब आगे बोर्ड गठन की औपचारिक प्रक्रिया में स्थिति साफ होने का इंतजार है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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