छी... ये कैसा गंदा पानी! नागदा बलदेवपूरा पेयजल योजना से लोगों को मिल रहा मटमेला वाटर, 57 करोड़ की स्किम से हालत खराब

Baran Nagda Baldevpura Scheme Fails News: बारां जिले के अंता कस्बे और आसपास के 44 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 09, 2026, 07:30 AM IST | Updated: Feb 09, 2026, 07:30 AM IST

छी... ये कैसा गंदा पानी! नागदा बलदेवपूरा पेयजल योजना से लोगों को मिल रहा मटमेला वाटर, 57 करोड़ की स्किम से हालत खराब

Baran News: बारां जिले के अंता कस्बे सहित 44 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है. योजना से आने वाला पानी इतना मटमैला और गंदा है कि लोग इसे पीने से परहेज कर रहे हैं, नहाने से भी डर रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पानी प्यास बुझाने के बजाय बीमारियां फैला रहा है. क्षेत्र में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं. लोगों में गहरा आक्रोश है, लेकिन शासन-प्रशासन अब तक बेखबर बना हुआ है.


57 करोड़ की योजना, लेकिन हालत खराब
नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना 2017 में 57 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई थी. इस योजना से प्रतिदिन 70 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होती है, जिसमें से अंता कस्बे को रोजाना 29 लाख लीटर पानी मिलता है. योजना का उद्देश्य क्षेत्र में साफ पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पानी की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लोग इसे इस्तेमाल करने से कतराते हैं.


ठेकेदार कर्मचारियों के हड़ताल से शुरू हुआ संकट
समस्या की शुरुआत तब हुई जब ठेकेदार को मानदेय नहीं मिलने के कारण उसके कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया. तीन दिनों तक पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप रही. इसके बाद स्थानीय विधायक प्रमोद जैन भाया ने कलेक्टर को पत्र लिखकर आपूर्ति बहाल करने की मांग की. पत्र के बाद सप्लाई शुरू तो हुई, लेकिन अब पानी इतना गंदा आ रहा है कि लोग इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर रहे हैं.

लोगों की मांग और प्रशासन की चुप्पी
स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि फिल्टर प्लांट की सफाई और रखरखाव नहीं हो रहा है. पानी में मिट्टी, गंदगी और कीचड़ आने से लोग परेशान हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि तत्काल पानी की गुणवत्ता जांच हो और योजना को ठीक किया जाए. साथ ही ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई और नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए. अफसोस की बात है कि शासन-प्रशासन अब तक इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है.

यह स्थिति एक बार फिर सरकारी योजनाओं की खराब मेंटेनेंस और निगरानी की कमी को उजागर करती है. अंता के लोग अब साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि 57 करोड़ की योजना कागजों पर तो सफल दिखती है, लेकिन हकीकत में लोगों की प्यास बुझाने के बजाय बीमारियां बांट रही है.

यह स्थिति एक बार फिर सरकारी योजनाओं की खराब मेंटेनेंस और निगरानी की कमी को उजागर करती है. अंता के लोग अब साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि 57 करोड़ की योजना कागजों पर तो सफल दिखती है, लेकिन हकीकत में लोगों की प्यास बुझाने के बजाय बीमारियां बांट रही है.


