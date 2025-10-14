प्रमोद जैन भाया के नामांकन रैली में शामिल होंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट

Anta by-election: राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ रहे. भाया की ओर से मुहूर्त के अनुसार नामांकन भर दिया है, लेकिन कल फिर अंता में नामांकन रैली का आयोजन किया जा रहा है.

भाया के लिए कांग्रेस एकता दिखा रही है. जातिगत और राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए कल कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भाया की नामांकन रैली में शामिल होंगे.

गहलोत और पायलट नामांकन रैली में होंगे शामिल

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नामांकन रैली में कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ-साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सहित पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे. कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कल पूरी कांग्रेस एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता नामांकन रैली में शामिल होने जा रहे हैं.

अंता विधानसभा को कांग्रेस बड़ी चुनौती मानते हुए पूरी ताकत लग रही है. कांग्रेस ये सीट जीत कर मैसेज देना चाहती है कि सरकार के काम से लोग खुश नहीं है. साथ ही कांग्रेस पिछले उपचुनाव में हुई हार का बदला भी इस सीट से लेना चाहती है. इसलिए कांग्रेस की ओर से मजबूत कैंडिडेट का चुनाव किया गया है.

प्रमोद जैन पहले भी वहां से चुनाव जीत चुके हैं. इसलिए कांग्रेस की ओर से बिना किसी प्रयोग किया उनको ही वापस से टिकट दे दिया है. विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के सीट 5000 वोटो के आसपास से हारी थी. इसलिए कांग्रेस ने फिर से प्रमोद जैन पर दाव खेला है. कांग्रेस अब सभी समीकरणों को साधने के लिए तमाम नेताओं को एक साथ लेकर चल रही है, लेकिन ये देखना होगा कि अंता की जनता किस का साथ देती है.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा नामांकन रैली अलग बात होती है. नामांकन दाखिला करना अलग बात होती है. भाया ने मुहूर्त के हिसाब से नामांकन भर दिया है. पार्टी की ओर से उनको प्रत्याशी घोषित किया हुआ है. ये कोई नई बात नहीं है मुहूर्त के हिसाब से सभी लोग भरते हैं. बीजेपी पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने अभी किसी को प्रत्याशी अभी नहीं बनाया है वो कैसे भरेंगे. कल नामांकन रैली है हम सब लोग वहां पर जाएंगे और हम जीतेंगे.