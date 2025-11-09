अंता उप चुनाव में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, अशोक गहलोत-डोटासरा ने की शिरकत

Anta By-election 2025: बारां में अंता विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उप चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन था. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में रोड शो एवं आमसभा का आयोजन किया गया.
Anta By-election 2025: राजस्थान के बारां में अंता विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उप चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन था. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में रोड शो एवं आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन एवं कांग्रेसजनों ने भाग लिया.
रोड शो जैन तीर्थ बमूलिया से प्रारंभ होकर ग्राम बटावदी, बूंदी, बिजोरा, पलसावा, काचरी, पचेलखुर्द, पचेलकलां, सरकन्या, मूण्डली भैरूजी, महुआ, किशनपुरा होते हुए मांगरोल शहर में पहुंचा, जहां पर रोड शो उपरांत कृषि उपज मण्डी प्रांगण, मांगरोल में आमसभा का आयोजन किया गया, जिसका गांव-गांव में स्वागत सम्मान हुआ.
इस रोड शो तथा आमसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, पूर्व मंत्री एवं विधायक शांति धारीवाल, अंता विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं विधायक अषोक चांदना, सह प्रभारी विधायक सीएल प्रेमी, चेतन पटेल, विधायक भैरोसिंह परिहार बापू, सुरेश गुर्जर, अनिता जाटव, पूर्व विधायक पानाचन्द मेघवाल, करणसिंह राठौड़, श्रीमती निर्मला सहरिया सहित प्रदेष कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया सहित कई नेताओं ने अपनी भागीदारी निभाई.
अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की योजनाओं को अभी तक याद करती है. जनता ने जो मांगा वह हमारे द्वारा दिया गया. कांग्रेस की योजनाओं की चर्चा सारे देश में होती है. दुनिया में कहीं पर भी 25 लाख का ईलाज मुफ्त नहीं होता है. विद्यार्थियों के लिए स्कूटी की बात हो.
विधवा, विकलांग, वृद्धजनों को पेंशन की बात हो. प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. यहां पर मुख्यमंत्री की नहीं चलती, मंत्री की नहीं चलती, इनके विधायकों की नहीं चलती है. यह टाइमपास पर्ची की सरकार है. भजनलाल जी की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है. भजनलाल मुख्यमंत्री भी अब कितने समय तक रहेंगे यह भी पता नहीं है. ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी जो एसडीएम से मारपीट करता है, जो अमर्यादित भाषा काम में लेता है.
नरेश मीणा आदिवासी मीणा समाज को भड़का रहा है, यह नेता नहीं हो सकता है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के लोग वोट चोरी करने का काम करते हैं. आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं. इनके द्वारा वोट चोरी करके केंद्र की सरकार बनाई है. बाबा साहब के संविधान ने एक वोट का महत्वपूर्ण अधिकार आपको दिया है.
