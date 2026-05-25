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बारां के आदिवासी इलाके में पेंशन बंद होने से मचा हाहाकार, दफ्तरों के चक्कर लगाकर हांफ रहे मजदूर

Rajasthan Baran Pension Crisis: बारां जिले के आदिवासी (सहरिया) बहुल शाहाबाद क्षेत्र में सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पूरी तरह ठप पड़ गई है. महीनों से पेंशन राशि नहीं आने के कारण गरीब वृद्ध आदिवासी बुजुर्गों और परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 
 

Edited byAnsh RajReported byRam Mehta
Published: May 25, 2026, 11:59 AM|Updated: May 25, 2026, 11:59 AM
बारां के आदिवासी इलाके में पेंशन बंद होने से मचा हाहाकार, दफ्तरों के चक्कर लगाकर हांफ रहे मजदूर
Image Credit: Ai Generated Image

Baran News: बारां जिलें के आदिवासी सहरिया बहुल शाहाबाद क्षेत्र में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं प्रशासनिक ढुलमुल रवैये की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं. क्षेत्र के कई जनजाति परिवारों के पात्र लोग अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. महीनों से खातों में पेंशन राशि नहीं आने के कारण इन परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण इन मासूम ग्रामीणों को यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनकी पेंशन क्यों रोकी गई है. मजबूरन कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं.

शाहाबाद क्षेत्र की ​ग्राम पंचायत बमनगंवा के अमरपुरा गांव में करीब 80 से 90 सहरिया परिवार निवास करते हैं. यहाँ जमीनी हकीकत देखने पर पता चला कि एक दर्जन से अधिक विधवा, वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशनधारियों को लंबे समय से राशि नहीं मिली है. ग्रामीणों का कहना है कि पेंशन स्वीकृत होने के बावजूद महीनों से उनके खातों में फूटी कौड़ी भी नहीं आई है.

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​अमरोहा बाई और सुंदर बाई ये दोनों महिलाएं विधवा होने के साथ-साथ पैरों से दिव्यांग भी हैं, जिन्हें पिछले 2 महीने से राशि नहीं मिली है.
​गुलाब बाई ओर विमला बाई की पिछले 5 महीनों से पेंशन बंद होने से परेशान हैं.


​समस्या सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है. ग्राम पंचायत कस्बानोनेरा के नीममडी गांव की रहने वाली 70 वर्षीय विधवा दक्खो बाई सहरिया की कहानी बेहद भावुक करने वाली है. दक्खो बाई अकेली रहती हैं और उनका परिवार अलग रहता है. पिछले 7-8 महीनों से उनकी पेंशन बंद है. पेंशन के लिए चक्कर काट-काटकर थक गई हूँ. बैंक बीसी और ई-मित्र पर जाकर खाता भी चेक करवा लिया और केवाईसी भी करवा ली, फिर भी पैसा नहीं आ रहा. बिना पेंशन के गुजारा करना बड़ी मुश्किल हो गया है.

​इस अंचल के सहरिया आदिवासी ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं. डिजिटल होते सिस्टम और कागजी औपचारिकताओं की उन्हें समझ नहीं है. ऐसे में खाते में पेंशन क्यों नहीं आ रही, इसका तकनीकी कारण जानने के लिए वे केवल अधिकारियों और ई-मित्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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