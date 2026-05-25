/बारां के आदिवासी इलाके में पेंशन बंद होने से मचा हाहाकार, दफ्तरों के चक्कर लगाकर हांफ रहे मजदूर

Baran News: बारां जिलें के आदिवासी सहरिया बहुल शाहाबाद क्षेत्र में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं प्रशासनिक ढुलमुल रवैये की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं. क्षेत्र के कई जनजाति परिवारों के पात्र लोग अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. महीनों से खातों में पेंशन राशि नहीं आने के कारण इन परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण इन मासूम ग्रामीणों को यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनकी पेंशन क्यों रोकी गई है. मजबूरन कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं.

शाहाबाद क्षेत्र की ​ग्राम पंचायत बमनगंवा के अमरपुरा गांव में करीब 80 से 90 सहरिया परिवार निवास करते हैं. यहाँ जमीनी हकीकत देखने पर पता चला कि एक दर्जन से अधिक विधवा, वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशनधारियों को लंबे समय से राशि नहीं मिली है. ग्रामीणों का कहना है कि पेंशन स्वीकृत होने के बावजूद महीनों से उनके खातों में फूटी कौड़ी भी नहीं आई है.

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​अमरोहा बाई और सुंदर बाई ये दोनों महिलाएं विधवा होने के साथ-साथ पैरों से दिव्यांग भी हैं, जिन्हें पिछले 2 महीने से राशि नहीं मिली है.

​गुलाब बाई ओर विमला बाई की पिछले 5 महीनों से पेंशन बंद होने से परेशान हैं.



​समस्या सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है. ग्राम पंचायत कस्बानोनेरा के नीममडी गांव की रहने वाली 70 वर्षीय विधवा दक्खो बाई सहरिया की कहानी बेहद भावुक करने वाली है. दक्खो बाई अकेली रहती हैं और उनका परिवार अलग रहता है. पिछले 7-8 महीनों से उनकी पेंशन बंद है. पेंशन के लिए चक्कर काट-काटकर थक गई हूँ. बैंक बीसी और ई-मित्र पर जाकर खाता भी चेक करवा लिया और केवाईसी भी करवा ली, फिर भी पैसा नहीं आ रहा. बिना पेंशन के गुजारा करना बड़ी मुश्किल हो गया है.

​इस अंचल के सहरिया आदिवासी ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं. डिजिटल होते सिस्टम और कागजी औपचारिकताओं की उन्हें समझ नहीं है. ऐसे में खाते में पेंशन क्यों नहीं आ रही, इसका तकनीकी कारण जानने के लिए वे केवल अधिकारियों और ई-मित्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं.

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