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बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप

Rajasthan News: राजस्थान के बारां जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भेजे जा रहे सरकारी गेहूं में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं. ट्रक चालकों और ट्रक यूनियन ने दावा किया कि 50 किलो के कई कट्टों में 5 से 10 किलो तक गेहूं कम मिला. विरोध के बाद जिला रसद अधिकारी ने जांच के आदेश देते हुए सभी कट्टों का वजन कराने की बात कही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 07, 2026, 09:40 AM IST | Updated:Aug 07, 2026, 09:40 AM IST
बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप
Image Credit: Rajasthan News

Baran Crime: राजस्थान के बारां जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों को भेजे जाने वाले सरकारी गेहूं की सप्लाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. राजस्थान राज्य भंडारण व्यवस्था निगम के गोदाम में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब ट्रक चालकों ने आरोप लगाया कि 50 किलो वजन वाले कई गेहूं के कट्टों में निर्धारित मात्रा से कम अनाज भरा हुआ है. आरोप है कि कुछ कट्टों में 5 से 10 किलो तक गेहूं कम मिला. मामला सामने आते ही ट्रक यूनियन ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया.

ट्रक चालक ने खोली कथित गड़बड़ी की पोल

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जानकारी के अनुसार ट्रक चालक दिनेश सुमन गोदाम से सरकारी गेहूं की लोडिंग कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर कुछ ऐसे कट्टों पर पड़ी जिनकी सील टूटी हुई थी और बाद में सुतली से दोबारा सिलाई की गई थी. चालक का आरोप है कि जब इन कट्टों को लेकर आपत्ति जताई गई तो उन्हें अनदेखा करने के लिए कहा गया. विरोध करने पर कथित रूप से दबाव बनाया गया और ट्रक खाली कर वापस ले जाने की बात भी कही गई.

इसके बाद चालक ने पूरे मामले की जानकारी ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद यूनियन के सदस्य गोदाम पहुंच गए और मौके पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

50 किलो के कट्टों में 5 से 10 किलो कम गेहूं मिलने का दावा

ट्रक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मन्नू पठान ने आरोप लगाया कि कई कट्टों की जांच करने पर उनमें 5 से 10 किलो तक गेहूं कम मिला. उनका कहना है कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) से खरीदा गया गेहूं 50 किलो के मानक कट्टों में आता है और राशन डीलर तक भी उसी वजन में पहुंचना चाहिए. यदि बीच रास्ते में वजन कम हो रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है.

यूनियन का दावा है कि यह गेहूं शाहाबाद क्षेत्र के सहरिया समुदाय और बीपीएल परिवारों के लिए भेजा जा रहा था. ऐसे में यदि आरोप सही साबित होते हैं तो इसका सीधा असर उन जरूरतमंद परिवारों पर पड़ सकता है, जो सरकारी राशन पर निर्भर हैं.

पहले भी मिल चुकी थीं शिकायतें

ट्रक यूनियन का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि पहले भी कई राशन डीलरों ने कम वजन के कट्टे मिलने की शिकायत की थी. कई बार परिवहन के दौरान कम वजन का ठीकरा ट्रांसपोर्टरों और चालकों पर फूटता है, जिससे उन्हें आर्थिक और प्रशासनिक परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी वजह से इस बार यूनियन ने मामला खुलकर उठाया और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की.

जांच पूरी होने तक रोका गया गेहूं का उठान

विवाद बढ़ने के बाद ट्रक यूनियन ने चेतावनी दी कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक गोदाम से गेहूं का उठान नहीं किया जाएगा. फिलहाल गेहूं से लदे ट्रकों को गोदाम परिसर में रोक दिया गया है. यूनियन की मांग है कि प्रत्येक कट्टे का वजन मौके पर कराया जाए और उसके बाद ही आगे की सप्लाई की जाए.

जिला रसद अधिकारी ने दिए जांच के आदेश

मामले की सूचना मिलने के बाद जिला रसद अधिकारी प्रिया शर्मा मौके पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है. सभी कट्टों का वजन कराकर ही आगे सप्लाई भेजी जाएगी. यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

अब जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

खाद्य सुरक्षा योजना लाखों गरीब परिवारों के लिए जीवनरेखा मानी जाती है. ऐसे में राशन के गेहूं में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया है. अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं. यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल अनाज की कमी का मामला नहीं होगा, बल्कि गरीबों के हक पर चोट से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन सकता है. वहीं ट्रक यूनियन ने राज्य स्तर पर भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए सवाल उठाया है कि यदि कट्टों से गेहूं निकाला गया, तो वह आखिर गया कहां.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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