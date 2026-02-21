Baran: 12 साल की आरवी खंडेलवाल ने किया कमाल, गूगल ने रिकॉर्ड की सफलता की कहानी

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता कस्बे की 12 वर्षीय आरवी खंडेलवाल ने अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. वर्तमान में अमेरिका के शार्लोट शहर में रह रही आरवी ने अपनी तकनीकी प्रतिभा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है.

प्रोजेक्ट और तकनीकी विचार किए साझा

आरवी की उपलब्धि को देखते हुए वैश्विक टेक कंपनी गूगल की टीम उनके निवास पर पहुंची और उनकी कोडिंग यात्रा व नवाचार कार्यों को रिकॉर्ड किया. साथ ही उन्हें 'Where the Internet Lives' पॉडकास्ट के 'Coding The Future' एपिसोड में भी शामिल किया गया, जहां उन्होंने अपने प्रोजेक्ट और तकनीकी विचार साझा किए.

इमरजेंसी प्लान करवाता है उपलब्ध

अंता निवासी उमेश खंडेलवाल, जो वर्तमान में वेल्स फार्गो बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी बेटी आरवी पिछले तीन वर्षों से अंतरराष्ट्रीय मंच 'Technovation' से जुड़ी हुई हैं. इसी दौरान उन्होंने एक AI आधारित रेस्क्यू असिस्टेंट तैयार किया है, जो भूकंप, बाढ़ और जंगल की आग जैसी आपदाओं में सुरक्षित रास्ता सुझाने के साथ आपात स्थिति में फंसे लोगों को व्यक्तिगत इमरजेंसी प्लान उपलब्ध कराता है.

उत्तरी अमेरिका स्तर पर मिला पहला स्थान

इस प्रोजेक्ट को उत्तरी अमेरिका स्तर पर प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है. आरवी के माता-पिता ने उनकी सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि निरंतर प्रयास और सही मार्गदर्शन से बच्चे वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं.

