बारां के अंता में दो दिन में SIR काम हुआ पूरा, BLO को दिया जाएगा प्रशंसा पत्र

Baran News:  बारां के अंता में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) का काम 2 दिन में पूरा कर लिया गया. ऐसे में बीएलओ  को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published: Dec 11, 2025, 03:21 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 03:21 PM IST

बारां के अंता में दो दिन में SIR काम हुआ पूरा, BLO को दिया जाएगा प्रशंसा पत्र

Baran News: जहां एक ओर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर देश भर में पक्ष विपक्ष में दलीलें दी जा रही हैं. बीएलओ पर काम का दबाव बताया जा रहा है.

ऐसे में एसआईआर के कार्य को संवेदनशीलता से लेकर बारां जिले की एक बीएलओ ने अपने क्षेत्र के बूथ की एफआईआर कार्यक्रम शुरू होने की तारीख से दो दिन में ही करके पूर्ण कर दिया.

जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों का तो सौ फीसदी एसआईआर पूर्ण हो चुका है. एक मात्र शेष अन्ता विधानसभा में उप चुनाव के कारण एसआईआर का कार्य 8 नवंबर से शुरु किया गया है, जो 12 मार्च तक किया जाएगा.

अंता विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 110 सिंधपुरी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की लेवल 2 की शिक्षिका बीएलओ निर्मला ने एसआईआर शुरू होने की तारीख के महज दो दिन में ही कार्य पूर्ण कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है.

बीएलओ निर्मला ने बताया कि 29 नवंबर को एसआईआर को लेकर अन्ता पंचायत समिति में प्रशिक्षण प्राप्त किया था. उसके बाद से मेपिंग का कार्य शुरु कर दिया था. उन्होंने 4 दिसंबर को ही ऑफ लाइन मेपिंग कंपलीट कर लिया था.

7 दिसंबर को गणना प्रपत्र दिए गए थे. 8 दिसंबर को वितरित किए गए. इसकी उन्होंने रातभर में ऑनलाइन मेपिंग की. 9 दिसंबर को फॉर्म वापस लेकर कार्य को उसी दिन पूर्ण कर लिया.

एसआईआर मतदाता सूची क्या है?
व्यापक संशोधन के हिस्से के रूप में नई मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए घर-घर जाकर गणना की जाती है. मौजूदा सूचियों को देखे बिना, गणनाकर्ता प्रत्येक घर जाकर एक निर्धारित तिथि तक पात्र मतदाताओं की सूची बनाते हैं.यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब चुनाव आयोग (ईसीआई) इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मौजूदा मतदाता सूची को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है या उसमें त्रुटियां हैं. यह आमतौर पर महत्वपूर्ण चुनावों से पहले या निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद होता है.
