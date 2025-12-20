बारां के दाई मुख्य नहर से सैकड़ों डंपर मिट्टी चोरी, प्रशासन पर उठे सवाल

Baran News: बारां जिले के अंता क्षेत्र में सरकारी संपदा की सरेआम लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दाई मुख्य नहर (RMC) की सुरक्षा दीवार (पाल) को छलनी कर माफियाओं ने रातों-रात सैकड़ों डंपर मिट्टी पार कर दी. यह घटना न केवल राजस्व की हानि है, बल्कि नहर की मजबूती पर भी बड़ा खतरा पैदा कर रही है.

अंधेरे में जेसीबी का तांडव

एनटीपीसी पुलिया के पास दाई मुख्य नहर की पाल पर खनन माफियाओं ने रात के सन्नाटे में जेसीबी मशीनों और डंपरों का बेखौफ इस्तेमाल किया. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, लाखों रुपये की सरकारी मिट्टी को खोदकर ले जाया गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सिंचाई विभाग (CAD) के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी. इस "अंधेरे के खेल" को अधिकारियों की मिलीभगत कहें या घोर लापरवाही, यह अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

रेन बसेरा निर्माण पर गहराया शक

नहर से चोरी हुई मिट्टी कहां गई? इस सवाल के तार स्टेशन रोड स्थित शिव कॉलोनी के सामने निर्माणाधीन रेन बसेरा से जुड़ते नजर आ रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले तीन दिनों में रेन बसेरे के भराव के लिए सैकड़ों डंपर मिट्टी यहां डाली गई है. सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकारी निर्माण में ही सरकारी संपदा की चोरी का माल खपाया जा रहा है?

शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं

जल उपभोक्ता संगम डिस्ट्रीब्यूटरी के अध्यक्ष रामेश्वर नागर और अन्य नागरिकों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद CAD विभाग के अधिकारी नींद से जागे. विभाग ने थाने में मिट्टी चोरी की लिखित शिकायत तो दी है, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं की है. बिना मामला दर्ज हुए आरोपियों और मशीनों की धरपकड़ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं.

नहर की पाल की खुदाई से भविष्य में रिसाव या पाल टूटने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जो आसपास के खेतों और आबादी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है. प्रशासन की इस चुप्पी पर क्षेत्र के किसानों में भारी रोष व्याप्त है.

