/मदरसे की नाबालिग छात्रा से हैवानियत, बारां में मौलवी पर दुष्कर्म का आरोप, POCSO एक्ट में FIR

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता कस्बे से नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप एक मदरसे के मौलवी पर लगाया गया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर अंता थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मदरसे में पढ़ने जाती थी नाबालिग छात्रा

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पुलिस के अनुसार नाबालिग पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह मस्जिद स्थित मदरसे में पढ़ने जाती थी. आरोप है कि स्कूल के बाद मदरसे के मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

मामला सामने आने के बाद अंता क्षेत्र में भी इसकी चर्चा है. पुलिस फिलहाल पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज

अंता थानाधिकारी भूपेश शर्मा ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मौलवी के खिलाफ POCSO एक्ट सहित अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. चूंकि मामला नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराध का है, इसलिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पीड़िता का मेडिकल, आरोपी की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है. वहीं, आरोपी मौलवी की तलाश के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश सरगर्मी से की जा रही है और उसे जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

पुलिस जांच में यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से जुड़े अन्य तथ्य क्या हैं और शिकायत में बताए गए घटनाक्रम की पुष्टि किन साक्ष्यों से होती है.

जांच पूरी होने के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर

फिलहाल मामले में आरोपों की जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है. ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी.

नाबालिग से जुड़े मामलों में पीड़िता की पहचान और ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, जिससे उसकी पहचान उजागर होने की आशंका हो. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगामी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.