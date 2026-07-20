/बारां में बड़े हादसे का खतरा! टूटी पचेल पुलिया की सेफ्टी वॉल पर विभाग बेखबर, ग्रामीणों में आक्रोश

Baran News: बारां जिले के अंता क्षेत्र में प्रशासनिक उपेक्षा और विभागीय लापरवाही के कारण एक गंभीर समस्या लंबे समय से बनी हुई है. उपखंड क्षेत्र की दाईं मुख्य नहर पर स्थित पचेल पुलिया की सेफ्टी वॉल क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी है, जिससे यहां हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है. पुलिया की टूटी हुई सुरक्षा दीवार न केवल राहगीरों बल्कि वाहन चालकों के लिए भी जोखिम का कारण बन गई है. इसके बावजूद संबंधित सीएडी (कमांड एरिया डेवलपमेंट) विभाग द्वारा अब तक इसकी मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

मुख्य मार्ग होने से लगातार बनी रहती है आवाजाही

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पचेल पुलिया का यह मार्ग अंता क्षेत्र को मांगरोल कस्बे सहित आसपास के दर्जनों गांवों से जोड़ता है. यह सड़क क्षेत्र का महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जिस पर दिन-रात छोटे-बड़े वाहनों, दोपहिया चालकों और पैदल राहगीरों की लगातार आवाजाही रहती है. ऐसे में पुलिया की क्षतिग्रस्त सेफ्टी वॉल किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है. विशेष रूप से रात के समय या कम दृश्यता की स्थिति में वाहन चालकों के लिए यह स्थान अधिक खतरनाक साबित हो सकता है.

करोड़ों के कार्य, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी

स्थानीय ग्रामीण पवन दाधीच ने विभागीय कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक ओर राज्य सरकार दाईं मुख्य नहर के पक्कीकरण और जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से टूटी हुई पुलिया की सुरक्षा दीवार की मरम्मत तक नहीं कराई जा रही. उनका कहना है कि विकास कार्य तभी सार्थक माने जाएंगे, जब आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े बुनियादी कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाए.

कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर सीएडी विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है. इसके बावजूद विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लगातार शिकायतों के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है.

देवपुरा पुलिया की दीवार भी जर्जर

ग्रामीणों ने बताया कि समस्या केवल पचेल पुलिया तक सीमित नहीं है. इसी मार्ग पर स्थित देवपुरा पुलिया के नाले की दीवार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है. लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण यहां भी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है. दोनों स्थानों की स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ रही है.

ग्रामीणों ने की त्वरित मरम्मत की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सीएडी विभाग से मांग की है कि पचेल पुलिया और देवपुरा पुलिया की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए. उनका कहना है कि समय रहते आवश्यक कदम उठाए गए तो किसी संभावित बड़े हादसे को रोका जा सकता है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो भविष्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी.