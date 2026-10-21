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अंता में रावण दहन पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने थाने में किया प्रदर्शन, भाजपा पार्षदों पर FIR

Baran News : बारां के अंता कस्बे में दशहरा पर्व पर रावण दहन को लेकर जमकर सियासी संग्राम छिड़ गया. परंपरा के मुताबिक पूजा-अर्चना से पहले ही रावण के पुतले में आग लगाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई. मामला इतना बढ़ा कि देर शाम बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंता थाने पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा पार्षदों समेत कई नेताओं के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published:Oct 21, 2026, 10:50 AM IST | Updated:Oct 21, 2026, 10:51 AM IST
अंता में रावण दहन पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने थाने में किया प्रदर्शन, भाजपा पार्षदों पर FIR
Image Credit: baran anta ravan dahan political controversy congress bjp case filed

Baran News : बारां के अंता कस्बे में दशहरा पर्व पर रावण दहन को लेकर जमकर सियासी संग्राम छिड़ गया. परंपरा के मुताबिक पूजा-अर्चना से पहले ही रावण के पुतले में आग लगाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई. मामला इतना बढ़ा कि देर शाम बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंता थाने पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा पार्षदों समेत कई नेताओं के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है.

बारां के अंता नगर पालिका में मंगलवार शाम को दशहरा मैदान में नगर पालिका के रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. हर साल की तरह इस बार भी दशहरा मैदान में हजारों की संख्या में लोग रावण दहन देखने पहुंचे थे. आरोप है कि नगर पालिका चेयरमैन प्रदीप नागर द्वारा विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जा रही थी, उसी दौरान विपक्षी दल के कुछ लोगों ने जल्दबाजी दिखाते हुए रावण के पुतले को आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद दशहरा मैदान में अफरा-तफरी मच गई और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के हालात बन गये. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

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नगर पालिका चेयरमैन प्रदीप नागर ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि अंता में सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि नगर पालिका चेयरमैन द्वारा पूजा-अर्चना के बाद ही रावण का दहन किया जाता है. लेकिन विपक्ष के लोगों ने जानबूझकर इस परंपरा को तोड़ा है और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताया.

वहीं इस घटना के विरोध में देर शाम बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर अंता थाने पहुंचे. उन्होंने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की और भाजपा पार्षदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर भाजपा पार्षदों सहित कई नेताओं के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है.

इधर मामले को लेकर डीएसपी पुष्पेन्द्र सिंह आडा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. इस घटना के बाद अंता कस्बे में रावण दहन अब धार्मिक आयोजन से ज्यादा सियासी चर्चा का विषय बन गया है.

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