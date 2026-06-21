/बारां के अंता में आवारा सांडों का आतंक, राहगीरों और महिलाओं की बढ़ी परेशानी

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता में आवारा सांडों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो आए दिन मुख्य मार्गों पर आपस में लड़ाई-झगड़ा करते हुए आमजन के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे है, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा इन आवारा सांडों को नंदी गौ शाला में नहीं डाला जा रहा है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है.

बता दें कि इन आवारा सांडों से कस्बे का एक भी गली मोहल्ला अछूता नहीं हे जहां आवारा सांडों का जमघट नहीं लगा हो, जिनकी चपेट में आने से अब तक कई महिला-पुरुष घायल हो चुके हैं.

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सबसे बड़ा आतंक आवारा मवेशियों का सब्जी मंडी में देखने को मिलता है, जिनके कारण सब्जी खरीदने आने वाली महिलाओं के सामने मुसीबत खड़ी हो रही हैं.

वहीं, कुछ दिनों से इन आवारा सांडों में रेबीज रोग फैल रहा है, जिसके चलते अब तक 4 आवारा सांड रेबीज रोग की चपेट में आ चुके है. जब इस बारे में गोभक्त मंडल टीम का सूचना मिली तो वो तुरंत घटना स्थल पहुंचे और अपने ही स्तर पर पागल सांडों को पकड़कर आमजन को राहत पहुंचा रहे हैं लेकिन अब तक कई बड़े हादसे घटित हो सकते थे.

दूसरी ओर कस्बे में 65 बीघा के विशाल गौशाला एरिया में अभी हाल ही में नंदी गौशाला का उद्घाटन कराया गया है. इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा आवारा सांडों को नंदी गौशाला में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है बल्कि दो तीन आवारा सांड को नंदी गौशाला में शिफ्ट करके खाना पूर्ति की जा रही है. ऐसे में आवारा सांड आए दिन आमजन के लिए मुसीबत बने हुए है.

