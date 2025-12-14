Zee Rajasthan
अटरू के किसानों ने रोका अकावद बांध नहर का निर्माण कार्य, बोले- फसल कटने तक नहीं शुरू होने देंगे काम

Baran News: राजस्थान में बारां जिले के अटरू क्षेत्र में अकावद बांध से बनने वाली नहर के निर्माण कार्य को किसानों ने रोक दिया है. किसान खड़ी फसल का मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. यह घटना अटरू से अन्ताना मार्ग पर हुई, जहां आरएमसी कंपनी द्वारा नहर खुदाई का काम शुरू किया जा रहा था.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published: Dec 14, 2025, 10:07 AM IST | Updated: Dec 14, 2025, 10:07 AM IST

Baran News: जिले के अटरू क्षेत्र में अकावद बांध से बनने वाली नहर के निर्माण कार्य को किसानों ने रोक दिया है. किसान खड़ी फसल का मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. यह घटना अटरू से अन्ताना मार्ग पर हुई, जहां आरएमसी कंपनी द्वारा नहर खुदाई का काम शुरू किया जा रहा था.

आरएमसी कंपनी ने महावीर नागर के खेत में नहर खुदाई के लिए जेसीबी और पोकलेन मशीनें उतारीं. इस पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष दिनेश नेनिवाल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कुछ किसानों ने मशीनों को खेत से बाहर निकलवा दिया.

फसल कटने के बाद ही नहर का कार्य शुरू किया जाए
नगर अध्यक्ष दिनेश नेनिवाल ने बताया कि किसानों को जमीन का मुआवजा मिल चुका है, लेकिन खेतों में खड़ी फसल का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए. उन्होंने मांग की कि फसल कटने के बाद ही नहर का कार्य शुरू किया जाए या फिर फसल का मुआवजा दिया जाए.

जल्द ही नहर का कार्य शुरू होने वाला
वहीं, आरएमसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्णम बाबू ने बताया कि जिन खेतों से होकर नहर का कार्य होना है, उन सभी किसानों को पहले ही जमीन का मुआवजा दिया जा चुका था. किसानों को यह भी सूचित किया गया था कि मुआवजा मिलने के बाद उन खेतों में फसल न उगाएं, क्योंकि जल्द ही नहर का कार्य शुरू होने वाला है. कृष्णम बाबू ने आगे कहा कि इसके बावजूद उनकी मशीनें खेत से बाहर निकलवा दी गईं. उन्होंने इस संबंध में कंपनी के उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया है.

किसानों को जमीन का मुआवजा दिया जा चुका
कंपनी के प्रतिनिधि रविंद्र कुमार ने भी बताया कि उन्होंने उच्चाधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया है और उनके निर्देशों का पालन किया जाएगा. जब सरकार द्वारा किसानों को जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है, तो वह जमीन सरकार की हो जाती है. ऐसे में अधिग्रहण की अधिसूचना के बावजूद उस पर फसल बौना कानून सम्मत नहीं है

10 साल से बंधुआ मजदूर बना था गुना का परिवार, भागने की कोशिश पर होती थी जमकर मारपीट
Baran News: राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में 10 बर्ष से बंधुआ मजदूर परिवार को एक संगठन की मदद से एक परिवार को आजाद कराया है. एक सामाजिक संगठन ने गुना जिले के चार बंधुआ मजदूरों को बारां जिले से मुक्त करा लिया है. ये चारों मजदूर पिछले 10 वर्षों से यहां कर्ज चुकाने के लिए बंधुआ मजदूर की तरह रह रहे थे और उन्हें कहीं भी आने-जाने की आजादी नहीं थी.

हालांकि मुक्ति के बाद अब पीड़ित युवा मंडल ने जिला प्रशासन से मजदूरों को जल्द से जल्द मुक्ति प्रमाण पत्र दिलाने की गुहार लगाई है. संगठन के मुताबिक, गुना जिले के ग्राम सिंगवासा चक निवासी फूल सिंह सहरिया ने पीड़ित युवा मंडल को सूचना दी थी कि उनके साले भैयालाल, उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा की ग्राम पंचायत निपानिया में पिछले 10 सालों से बंधुआ मजदूर के रूप में रह रहे हैं.

