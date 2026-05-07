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जिस आशिक के लिए महिला ने 3 बच्चों और पति को छोड़ा, उसी ने साथ रखने से किया मना, फिर...

Baran News: बारां के अटरू में तीन बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई. थाने में बच्चों के रोने पर भी महिला नहीं पसीजी, लेकिन प्रेमी ने साथ रखने से मना कर दिया. अंत में पति के इनकार के बाद पुलिस ने विवाहिता को नारी शाला भिजवाया.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: May 07, 2026, 11:12 AM|Updated: May 07, 2026, 11:12 AM
जिस आशिक के लिए महिला ने 3 बच्चों और पति को छोड़ा, उसी ने साथ रखने से किया मना, फिर...
Image Credit: Baran News

Baran News: बारां में अटरू थाना क्षेत्र निवासी एक विवाहिता उसके तीन बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई. विवाहिता व उसका प्रेमी थाने पहुंच गए, जिन्हें समझाने के लिए समाज के लोग थाने पहुंच गए. पुलिस ने विवाहिता को नारी शाला भिजवाया है.

पुलिस के अनुसार एक विवाहिता उसके तीन छोटे बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई. ,फिर एक दिन बाद महिला और उसका प्रेमी पुलिस थाने पहुंच गए. इसकी सूचना मिलने पर महिला का पति, बच्चे व बड़ी संख्या में समाज के लोग भी थाने पहुंच गए. सभी ने महिला से उसके परिवार के साथ रहने को लेकर समझाइश की. यहां तीन बच्चों के रोने के बाद भी महिला

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का मन नहीं पसीजा और प्रेमी के साथ रहने की जिद करती रही. इधर, उसका प्रेमी अविवाहित होने से वह महिला को साथ रखने को लेकर तैयार नहीं था. इसको लेकर महिला व उसके प्रेमी में भी झगड़ा होता रहा. करीब 3-4 घंटे पुलिस थाने में हंगामा चलता रहा.


बाद में पति बच्चों को लेकर घर लौट गया. थानाधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया की प्रेम प्रसंग का मामला है. आपस में समझाइश की गई. पति पत्नी को ले जाने के लिए तैयार था. पति भी महिला को साथ रखने को तैयार नहीं हुआ. इस पर महिला को उपखंड अधिकारी के सामने पेश कर नारी शाला भेजा जाएगा. उसके प्रेमी को भी पाबंद किया जाएगा.

महिलाओं को क्यों भेजा जाता है नारी शाला
'नारी शाला' या महिला प्रशिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी (आत्मनिर्भर), जागरूक और सशक्त बनाना होता है. इन केंद्रों पर महिलाओं को उनके सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह की जानकायां और प्रशिक्षण दिए जाते हैं.

1. विभिन्न कौशल सिखाए जाते
नारी शाला का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है. यहाँ उनकी रुचि और बाजार की मांग के अनुसार विभिन्न कौशल सिखाए जाते हैं- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और टेक्सटाइल डिजाइनिंग जैसे कार्यों में निपुणता प्रदान की जाती है. ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट, कंप्यूटर साक्षरता, और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स कराए जाते हैं. अगरबत्ती बनाना, अचार-पापड़ उद्योग, मोमबत्ती निर्माण और हस्तशिल्प के जरिए महिलाएं घर बैठे आय अर्जित करना सीखती हैं.

2. कानूनी साक्षरता
अक्सर जानकारी के अभाव में महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं. नारी शाला में उन्हें उनके कानूनी अधिकारों का पाठ पढ़ाया जाता है- घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और साइबर अपराधों से बचने के कानूनी रास्तों की जानकारी दी जाती है. संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक से संबंधित कानून तथा मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई जाती है.

3. स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण
एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकती है. नारी शाला में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी शिक्षा दी जाती है. माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और संक्रामक रोगों से बचाव. गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, टीकाकरण और बच्चों के सही पोषण की जानकारी. कम लागत में परिवार के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करने के तरीके.

4. वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल साक्षरता
आज के दौर में बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन का ज्ञान होना अनिवार्य है. प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सिखाया जाता है- बैंक खाता खोलना, बचत योजनाओं (जैसे सुकन्या समृद्धि योजना) का लाभ उठाना और लोन की प्रक्रिया. यूपीआई (UPI) का सुरक्षित उपयोग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं (जैसे उज्ज्वला योजना, लाडली बहना योजना आदि) के लिए आवेदन कैसे करें.

5. आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास
कौशल के साथ-साथ मानसिक मजबूती भी आवश्यक है. नारी शाला में विशेष सत्रों के माध्यम से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है. उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने, नेतृत्व करने और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाता है.

नारी शाला केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के लिए 'आशा की एक किरण' है. यहाँ से प्रशिक्षित होकर निकलने वाली महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक मदद करती हैं, वहीं, एक जागरूक नागरिक के रूप में समाज के नवनिर्माण में भी योगदान देती हैं. यदि हम वास्तव में एक विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं, तो नारी शालाओं जैसे मंचों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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