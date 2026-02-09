Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बारां बंद के दौरान पुलिस लाठीचार्ज, धारा 163 लागू

Baran News : बारां में प्रताप चौक पर धरना दे रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ाा. बछड़े की नृशंस हत्या के मामले को लेकर आज हिंदू संगठनों ने शहर को बंद कराया था. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published: Feb 09, 2026, 03:42 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 04:00 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर! इन जिलों में हल्के बादल छाने की संभावना
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर! इन जिलों में हल्के बादल छाने की संभावना

PHOTOS: बारां में क्यों हो रहा बवाल? धारा 163 लागू होने के साथ चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
10 Photos
Baran news

PHOTOS: बारां में क्यों हो रहा बवाल? धारा 163 लागू होने के साथ चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

विदेशी दूल्हा बना भारतीय दामाद, झुंझुनूं में हुई जूई और मार्को की शादी, देखें तस्वीरें
10 Photos
jhunjhunu news

विदेशी दूल्हा बना भारतीय दामाद, झुंझुनूं में हुई जूई और मार्को की शादी, देखें तस्वीरें

Photo: वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है राजस्थान की ये जगह, यहां की खूबसूरती पहली नजर में जीत लेगी आपका दिल!
7 Photos
rajasthan place to visit

Photo: वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है राजस्थान की ये जगह, यहां की खूबसूरती पहली नजर में जीत लेगी आपका दिल!

बारां बंद के दौरान पुलिस लाठीचार्ज, धारा 163 लागू

Baran News : आज बारां बंद है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है. गौवंश की हत्या के विरोध में बंद का आव्हान हुआ था. इस बीच प्रताप चौक पर धरना दे रहे, लोगों को खदेड़ा गया. आज हिंदू संगठनों ने शहर को बंद कराया था. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है.

​बारां शहर में दो दिन पूर्व एक गाय के बछड़े की नृशंस हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस घटना के विरोध में सर्व हिंदू समाज द्वारा आज बारां बंद का आह्वान किया गया है.

बंद के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिख रहा है.सुबह से ही शहर के मुख्य बाजारों समेत व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया गया है. सर्व हिंदू समाज ने व्यापारियों से समर्थन की अपील की थी.

​किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. उच्चाधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

​ दो दिन पहले हुई बछड़े की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में भारी रोष है. समाज की मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द चिह्नित कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

​पुलिस और प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त RAC की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news