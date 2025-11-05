Zee Rajasthan
Baran Crime News: बारां में नशा तस्करों का भंडाफोड़, 193 ग्राम अफीम के साथ पिस्टल बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published: Nov 05, 2025, 07:47 AM IST | Updated: Nov 05, 2025, 07:47 AM IST

Baran Crime News: बारां के छबड़ा थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 193 ग्राम अफीम, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है. यह कार्रवाई बारां जिले में विधानसभा उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता और विशेष अभियानों के तहत की गई.

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि बारां जिले में अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार, जुआ, सट्टा और शराब की रोकथाम के लिए ''ऑपरेशन नशा विनाश'' और ''ऑपरेशन शस्त्र प्रहार'' जैसे विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और वृत्ताधिकारी विकास कुमार के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था थानाधिकारी राजेश कुमार खटाना अपनी टीम के साथ छबड़ा कस्बे में गश्त कर रहे थे.

गणेश फार्म से रीछड़ा की ओर जाते समय, रीछड़ा से पहले एक मोटरसाइकिल चालक कवाई की तरफ से आ रहा था. पुलिस जीप देखकर उसने अचानक अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरफ जाने की कोशिश की.

पुलिस को शक होने पर पीछा किया गया और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकानों के सामने मोटरसाइकिल चालक को रोका गया. पूछताछ में उसने अपना नाम मुकेश पुत्र कोजाराम निवासी मेहरामनगर, थाना झंवर, जिला जोधपुर संदिग्ध गतिविधियों के कारण उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पजामे की जेब से 9.93 ग्राम अफीम बरामद हुई. पुलिस ने मोटरसाइकिल और अवैध अफीम जब्त कर मुकेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

पुलिस ने एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति सुरेश को भी हिरासत में लिया. उसके कब्जे वाले थैले की तलाशी लेने पर एक सफेद पारदर्शी पॉलीथिन थैली में 183 ग्राम अफीम, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक लाख पांच सौ रुपये नकद बरामद हुए. इन सभी वस्तुओं को जब्त कर सुरेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

