Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ram Mehta
Published: Nov 02, 2025, 10:54 AM IST | Updated: Nov 02, 2025, 10:54 AM IST

Baran News: बारां जिले में अंता विधानसभा उपचुनाव, होम वोटिंग शुरू, 10 मतदान दलों को सहायक RTO ने रवाना किया

Anta By Election 2025: राजस्थान के बारां जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव में आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सहायक रिटर्निंग अधिकारी मंजूर अली ने स्ट्रॉन्ग रूम से 10 मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह पहल वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान का आसान अवसर प्रदान करने वाली है, जो लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है. 2 से 5 नवंबर तक चलने वाली इस व्यवस्था में कुल 319 पात्र मतदाता घर बैठे मतदान करेंगे. निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रखा जाएगा, ताकि कोई वोटर वंचित न रहे.

85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा

होम वोटिंग का मुख्य उद्देश्य 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध मतदाताओं और दिव्यांगजनों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान का अधिकार दिलाना है. सहायक रिटर्निंग अधिकारी मंजूर अली ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में 319 ऐसे मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जो स्वास्थ्य या आयु संबंधी कारणों से मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं. इनके लिए 10 विशेष मतदान दल गठित किए गए हैं, जो 2 नवंबर से 5 नवंबर तक घर-घर जाकर मतदान प्रक्रिया पूरी करेंगे. प्रत्येक दल में प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल हैं, जो गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. यह व्यवस्था कोविड काल के बाद शुरू की गई पहल का विस्तार है, जो मतदाता सहभागिता को बढ़ावा देगी.

निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशों का सख्त पालन

होम वोटिंग प्रक्रिया को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन विभाग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है. मंजूर अली ने निर्देश दिए हैं कि मतदान दलों को वीडियोग्राफी के साथ मतदान कराना होगा, ताकि किसी भी अस्पष्टता से बचा जा सके. स्ट्रॉन्ग रूम से रवाना होने से पहले दलों को आवश्यक सामग्री – मतपत्र, बूथ, सील और पहचान पत्र – प्रदान की गई. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह कदम वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने में सहायक होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्ग मतदाता अधिक हैं. यदि कोई शिकायत आती है, तो तत्काल निस्तारण के लिए हेल्पलाइन सक्रिय है.

अंता क्षेत्र में उम्मीदें बंधीं

अंता विधानसभा उपचुनाव विधायक पृथ्वीराज मीणा के निधन के बाद हो रहा है, जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. होम वोटिंग से अपेक्षा है कि वोटिंग प्रतिशत 70% से ऊपर पहुंचे. स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायतें सहयोग कर रही हैं. यह प्रक्रिया न केवल समावेशी लोकतंत्र का उदाहरण है, बल्कि दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा भी करती है. चुनाव आयोग की इस पहल से बारां जिले के मतदाता उत्साहित हैं.

