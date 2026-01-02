छबड़ा थर्मल में बना बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड, 4 इकाइयों से 4000 टन फ्लाईऐश निकल रही रोजाना

Baran News: राजस्थान में बारां जिले के छबड़ा थर्मल की 250 मेगावाट क्षमता की चारों इकाईयों से बिना रूकावट के बिजली उत्पादन जारी है. मुख्य अभियंता वीरेन्द्र सिंह के निर्देशन में इंजीनियरों की देखरेख में बेहतर रखरखाव के कारण चारों यूनिटों से बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन किया जा रहा है.
मुख्य अभियंता वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि चारों यूनिटों से रोजाना 240 लाख यूनिट में से 235 लाख यूनिट बिजली का प्रोडेक्शन हो रहा है. यह उत्पादन निगम की कोयला एवं गैस आधारित तापीय इकाइयों में सर्वश्रेष् ठप्रदर्शन है. वहीं छबड़ा थर्मल की चारों ईकाइयों से 4000 टन फ्लाईऐश रोजाना निकल रही है.
बीते 1 साल से सीमेंट फैक्ट्रियों में डिमांड काफी अच्छी चल रही है. जो भी ऐश प्लांट से जनरेट हुआ उसे सीमेंट फैक्ट्रियों ने पूरा उठाया है. हमारे पास वर्तमान में पौंड में 17 से 18 लाख टन का स्टॉक हैं. जिसे भी सरकार की पॉलिसी के अनुसार, 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में भेजकर राख का निस्तारण किया जा रहा है. थर्मल के दोनों प्लांटो से मिलकर बीते 6 महीने में 7 लाख टन राख का निस्तारण किया जा चुका है. वर्तमान में अकलेरा और छीपाबड़ौद बाइपास पर राख को भेजकर निस्तारण किया जा रहा है.
छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में बड़ा धमाका, करोड़ों की सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त
Baran News: राजस्थान के बारां जिले में स्थित छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. प्लांट परिसर में एक भीषण हादसे के कारण छठी इकाई पूरी तरह से बंद हो गई है.
बताया जा रहा है कि यह हादसा प्लांट के भीतर एक जोरदार विस्फोट के कारण हुआ, जिससे सरकारी संपत्ति को करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, थर्मल प्लांट की छठी इकाई में अचानक तकनीकी खराबी के साथ एक जोरदार धमाका हुआ.
धमाका इतना भीषण था कि प्लांट के अंदरूनी हिस्सों में भारी क्षति पहुंची है. इस घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कारणों से इकाई को शटडाउन कर दिया गया, जिससे बिजली उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है.
