बारां कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, कैंपस को खाली करवाकर सर्च अभियान जारी

Baran News: बारां जिला कलेक्टर के आधिकारिक मेल आईडी पर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पूरे कैंपस को खाली करवाया गया है. इसके साथ ही कोटा से बम निरोधक दस्ते को बुलवाया गया. इसके बाद कलेक्ट्रेट कैंपस की एंटी सबोटाज चेकिंग की गई है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट के चप्पे-चप्पे को छाना जा रहा है.

बारां के एएसपी राजेश चौधरी का कहना है कि धमकी भरे ईमेल के बाद कलेक्ट्रेट कैंपस को खाली करवाया गया. इसके साथ ही कोटा से बम निरोधक को बुलाया गया है. साथ ही डॉग स्क्वायड भी बुलाए गए. कलेक्ट्रेट कैंपस की सघन जांच की गई. फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. जांच जारी है.

यह ईमेल सुबह 6 बजे कलेक्ट्रेट के आधिकारिक मेल आईडी पर आया था. इस मेल के संबंध में जिला कलेक्टर रोहिताश्व तोमर को जानकारी दी गई. इसके बाद उन्होंने पूरे परिसर को खाली कराया गया है.

परिसर में मौजूद कर्मचारियों अधिकारियों के साथ-साथ अपने कार्य करवाने के लिए पहुंचे लोगों को भी बाहर निकाला गया. जिले के कई इलाकों से पहुंचे लोग भी कलेक्ट्रेट में अपने काम के लिए पहुंचे थे, लेकिन एंटी सबोटाज चेकिंग के चलते किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया.

बता दें कि ऐसा नहीं कि जब बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यहां आए दिन किसी न किसी जगह को बम से उड़ाने की धमकी मिलती रहती है. हाल ही में जयपुर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया, जहां धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया और बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वायड टीम, सिविल डिफेंस, दमकल विभाग सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. पूरे सेशन कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

चैंबर, वाशरूम और अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. धमकी भरे मेल में दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया था. मेल में लिखा गया ISI जिंदाबाद और दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में तीन RDX डिवाइस लगाए गए हैं.

मेल में हाईकोर्ट का भी जिक्र किया गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई. इस मेल में DMK लीडरशिप का नाम भी लिया गया है और कुछ ट्विटर ID का उल्लेख किया गया, जो प्रारंभिक जांच में पूरी तरह फर्जी पाई गई हैं. सदर थानाधिकारी बृजमोहन ने बताया कि मेल पर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, 9:30 अधिकारियों के आने पर मेल देखी , जिसके बाद सूचना पर सर्च किया गया, कोर्ट खाली कराया गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला.

