/जंतर-मंतर लाठीचार्ज पर बारां में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग

Delhi Jantar Mantar Lathi Charge: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बारां जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार शाम जिला मुख्यालय पर विरोध-प्रदर्शन किया. कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने छात्र हितों की रक्षा की मांग उठाई.

प्रधानमंत्री का पुतला दहन, शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया. नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद से होना चाहिए, न कि बल प्रयोग से. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई.

'लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करे सरकार'

जिला संगठन महामंत्री कैलाश जैन ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है. उनका आरोप था कि छात्रों की मांगों पर विचार करने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देशभर में छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रही है.

राहुल गांधी के विरोध-प्रदर्शन का भी किया उल्लेख

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित शीर्ष नेतृत्व ने भी नई दिल्ली में छात्रों के समर्थन में विरोध-प्रदर्शन कर अपनी एकजुटता दिखाई. उनका कहना था कि छात्र हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

छात्रों की मांगों के समाधान की अपील

प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से छात्रों से जुड़े मुद्दों का शीघ्र समाधान करने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की. कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. पार्टी ने कहा कि छात्र हितों और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे पर उसका विरोध आगे भी जारी रहेगा.

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