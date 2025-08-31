Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

RSS पथ संचलन को लेकर तनाव, दो समुदाय आमने-सामने, SP-कलेक्टर के छूटे पसीने!

Baran Controversy: बारां जिले में रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा मांगरोल रोड स्थित प्यारेराम जी के मंदिर से पथ संचलन निकाले के दौरान बवाल हो गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Laxmi chand nagar
Published: Aug 31, 2025, 20:04 IST | Updated: Aug 31, 2025, 20:04 IST

Trending Photos

राजस्थानी लाल मांस बनाने की आसान रेसिपी, स्वाद ऐसा कि साफ कर जाएंगे प्लेट
9 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थानी लाल मांस बनाने की आसान रेसिपी, स्वाद ऐसा कि साफ कर जाएंगे प्लेट

राजस्थान में बदला मानसून का तेवर! इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में बदला मानसून का तेवर! इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मुगल इतिहास का सबसे रंगीला शासक! महिलाओं के कपड़े पहनकर बैठता था गद्दी पर
7 Photos
rajasthan quiz

मुगल इतिहास का सबसे रंगीला शासक! महिलाओं के कपड़े पहनकर बैठता था गद्दी पर

भारी बारिश से भीगेगा पूरा कोटा शहर, विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, पढ़ें वेदर रिपोर्ट
7 Photos
kota weather

भारी बारिश से भीगेगा पूरा कोटा शहर, विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, पढ़ें वेदर रिपोर्ट

RSS पथ संचलन को लेकर तनाव, दो समुदाय आमने-सामने, SP-कलेक्टर के छूटे पसीने!

Baran Controversy: राजस्थान के बारां जिले में रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा मांगरोल रोड स्थित प्यारेराम जी के मंदिर से पथ संचलन निकाला जाना था, जिसका मार्ग भी तय था और प्रशासन से अनुमति भी ली हुई थी.

मगर अचानक से समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पथ संचलन तय मार्ग से नहीं निकलने देने व पथ संचलन रोके जाने की सूचना के बाद शहर में बवाल मच गया. आनन फानन में हिन्दू संगठनों के लोग अंजुमन चौराहे पर एकत्रित हो गए और पथ संचलन को निर्धारित मार्ग से निकालने पर अड़ गए. वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग भी भारी संख्या में एकत्रित हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दो पक्षों में टकराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और मौके पर भारी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर व एसपी अभिषेक अंडासु भी ढाई घंटे तक मौके पर तैनात रहे और स्थिति पर नजर बनाए रहे. इस दौरान बीच-बीच में बारिश भी होती रही.

दोनों पक्षों से वार्ता करने के बाद परिवर्तित मार्ग से पथ संचलन निकालने पर सहमति बन गई और प्रशासन ने पथ संचलन को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया. मगर इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद के पास एक बार फिर से पथ संचलन को रोक दिया. इस दौरान कलेक्टर व एसपी पथ संचलन के साथ ही मौजूद रहे.

काफी समझाइश के बाद भी जब उपद्रवी नहीं माने, तो मजबूरन पुलिस को बल प्रयोग कर उन्हें वहां से खदेड़ना पड़ा और तब जाकर पथ संचलन आगे बढ़ा. उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से पथ संचलन अपने निर्धारित मार्ग से निकाला.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBaran Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news