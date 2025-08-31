RSS पथ संचलन को लेकर तनाव, दो समुदाय आमने-सामने, SP-कलेक्टर के छूटे पसीने!

Baran Controversy: बारां जिले में रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा मांगरोल रोड स्थित प्यारेराम जी के मंदिर से पथ संचलन निकाले के दौरान बवाल हो गया.
Baran Controversy: राजस्थान के बारां जिले में रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा मांगरोल रोड स्थित प्यारेराम जी के मंदिर से पथ संचलन निकाला जाना था, जिसका मार्ग भी तय था और प्रशासन से अनुमति भी ली हुई थी.
मगर अचानक से समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पथ संचलन तय मार्ग से नहीं निकलने देने व पथ संचलन रोके जाने की सूचना के बाद शहर में बवाल मच गया. आनन फानन में हिन्दू संगठनों के लोग अंजुमन चौराहे पर एकत्रित हो गए और पथ संचलन को निर्धारित मार्ग से निकालने पर अड़ गए. वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग भी भारी संख्या में एकत्रित हो गए.
दो पक्षों में टकराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और मौके पर भारी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर व एसपी अभिषेक अंडासु भी ढाई घंटे तक मौके पर तैनात रहे और स्थिति पर नजर बनाए रहे. इस दौरान बीच-बीच में बारिश भी होती रही.
दोनों पक्षों से वार्ता करने के बाद परिवर्तित मार्ग से पथ संचलन निकालने पर सहमति बन गई और प्रशासन ने पथ संचलन को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया. मगर इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद के पास एक बार फिर से पथ संचलन को रोक दिया. इस दौरान कलेक्टर व एसपी पथ संचलन के साथ ही मौजूद रहे.
काफी समझाइश के बाद भी जब उपद्रवी नहीं माने, तो मजबूरन पुलिस को बल प्रयोग कर उन्हें वहां से खदेड़ना पड़ा और तब जाकर पथ संचलन आगे बढ़ा. उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से पथ संचलन अपने निर्धारित मार्ग से निकाला.
