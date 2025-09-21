पेशी पर जा रहे बाइक सवार मां-बेटे को कार से कुचलकर उतारा मौत के घाट, हत्या के मामले में चार भाई गिरफ्तार

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में कोटड़ी गांव के एक मां-बेटे की कोर्ट में तारीख पेशी के लिए जाते समय कार से कुचलकर हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज मामले में बारां पुलिस ने चार सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह हत्या वर्षों पुराने जमीन विवाद के चलते रची गई साजिश का हिस्सा थी.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि कोटड़ी निवासी संजय और उनकी मां रुक्मणीबाई तारीख पेशी के लिए बारां अदालत जा रहे थे. इस दौरान एनएच-27 पर भूल भुलैया चौराहे के पास एक कार चालक ने जानबूझकर उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और एएसपी राजेश चौधरी, डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत और कोतवाली सीआई योगेश चौहान की अगुआई में एक विशेष टीम गठित की.

जमीन विवाद और पुरानी रंजिश

जांच में पता चला कि हत्या के पीछे कोटड़ी निवासी रामकुंवार और कजोड़मल के परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही जमीन की रंजिश थी. दोनों पक्षों के बीच करीब 10 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिनमें मारपीट और अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं. पुलिस ने चार सगे भाइयों को हिरासत में लिया, जिनमें से एक आरोपी पुरुषोत्तम की तबीयत हिरासत के दौरान बिगड़ गई. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और डिस्चार्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया.

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच

पुलिस ने चारों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि हत्या की साजिश के पूरे तार जोड़े जा सकें. मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है, और स्थानीय लोग कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी. यह मामला एक बार फिर पुरानी रंजिशों के खतरनाक परिणामों को उजागर करता है.