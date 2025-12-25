Zee Rajasthan
बारां में पत्नी को स्कूल छोड़ने गए युवक से बदमाशों ने की मारपीट, CCTV में कैद हुई घटना

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ram Mehta
Published: Dec 25, 2025, 06:46 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 06:46 PM IST

Baran Crime: राजस्थान के बारां जिले में अंता थाना क्षेत्र के पलसावा में पत्नी को स्कूल छोड़ने गए युवक से बदमाशों ने मारपीट कर दी. बदमाशों से बचने के लिए स्कूल के क्लासरूम में जाकर छिपे युवक से बदमाशों ने मारपीट की और बंदूक की नोंक पर अपहरण कर ले गए.

घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, डाबरी काका जी निवासी अंकित मीणा अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने के लिए पलसावा गया था, जहां पत्नी को छोड़कर वह रवाना हुआ तो स्कूल के बाहर गोलू शूटर और उसके साथी कर से वहां पहुंचे.

जिन्होंने युवक की बाइक को टक्कर मारी, जिससे युवक नीचे गिर गया. बदमाशों ने युवक पर हमला करना शुरू कर दिया. जिनसे बचने के लिए युवक वहां से दौड़कर स्कूल में पहुंच गया और क्लासरूम में जाकर छुप गया.

इस दौरान बदमाश भी वहां पहुंचे और क्लास रूम में जा घुसे. जहां बदमाशों ने युवक से जमकर मारपीट की और बंदूक की नोक पर अपहरण कर युवक को ले गए. घटना से स्कूल में मौजूद विद्यार्थी दशक में रहे दहशत में रहे. इसके बाद बदमाशों ने युवक को मारपीट कर बटावदा चौराहे पर छोड़ दिया.

युवक को बारां के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस की ओर से युवक की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBaran Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

