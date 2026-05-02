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बदमाशों ने बच्चे की गर्दन पर रखी तलवार, फिर परिवार की आंखों के सामने लूट लिया घर

Baran Crime News: बारां के हरनावदाशाहजी में देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया. मासूम बच्चे की गर्दन पर तलवार रखकर जेवर लूटे और विरोध करने पर दंपत्ति को पीटा. वारदात के बाद इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी.
 

Edited bySandhya YadavReported byRam Mehta
Published: May 02, 2026, 10:57 AM|Updated: May 02, 2026, 10:57 AM
बदमाशों ने बच्चे की गर्दन पर रखी तलवार, फिर परिवार की आंखों के सामने लूट लिया घर
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Baran Crime News: हरनावदाशाहजी कस्बे में बीती रात अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए एक घर में घुसकर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. घटना छीपाबड़ौद उपखंड क्षेत्र के कुशवाह मोहल्ले की है, जहां देर रात दो अज्ञात बदमाश छत के रास्ते एक मकान में दाखिल हुए और पूरे परिवार को बंधक बना लिया.

मिली जानकारी के अनुसार, बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे. एक बदमाश के हाथ में लोहे का सरिया था, जबकि दूसरे के पास नंगी तलवार थी. घर में घुसते ही उन्होंने परिवार के सदस्यों को डराना-धमकाना शुरू कर दिया. वारदात के दौरान बदमाशों की क्रूरता इस हद तक दिखी कि उन्होंने सो रहे मासूम बच्चे की गर्दन पर तलवार रख दी, ताकि परिवार का कोई सदस्य विरोध न कर सके.

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घर में रखे बक्से के ताले तोड़ दिए

डरी-सहमी महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाशों ने उसके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया. इसके बाद उन्होंने घर में रखे बक्से के ताले तोड़ दिए और उसमें रखे सोने-चांदी के अन्य कीमती जेवरात भी लूट लिए. बदमाशों ने पूरे घर को खंगाल डाला और जो भी कीमती सामान हाथ लगा, उसे समेट लिया.

लूटपाट के दौरान जब दंपत्ति ने हिम्मत जुटाकर विरोध करने की कोशिश की, तो बदमाशों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस हमले में दोनों को चोटें आईं. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

मोहल्ले में हड़कंप मच गया

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. देखते ही देखते मोहल्ले में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया.

पुलिस ने पीड़ित परिवार से बदमाशों के हुलिए, उनके आने-जाने के तरीके और वारदात के पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई है. इस दुस्साहसिक घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है. ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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