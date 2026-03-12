Zee Rajasthan
बारां में खिड़की तोड़कर फरार हो हया हत्या का आरोपी, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Baran Crime News: बारां जिला अस्पताल से फरार हुए हत्या के आरोपी के मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. एसपी ने लापरवाही के आरोप में हेड कांस्टेबल सहित पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया.
 

बारां में खिड़की तोड़कर फरार हो हया हत्या का आरोपी, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Baran Crime News: राजस्थान के बारां जिला अस्पताल से फिल्मी अंदाज में फरार हुआ हत्या का आरोपी पुलिस की पकड़ से ज्यादा देर दूर नहीं रह सका. पुलिस की डीएसटी स्पेशल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मात्र 24 घंटे के भीतर फिर से डिटेन कर लिया. वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. अभिषेक अंदासु ने लापरवाही के आरोप में एक हेड कांस्टेबल सहित कुल पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, छीपाबड़ौद थाना क्षेत्र में दर्ज एक हत्या के मामले में आरोपी बबलू पिछले करीब 19 वर्षों से फरार चल रहा था. पुलिस ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था. लंबे समय से फरार चल रहे इस आरोपी को हाल ही में पुलिस की स्पेशल टीम ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसे छीपाबड़ौद पुलिस के हवाले किया गया, जहां से उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत छबड़ा जेल भेज दिया गया.

आरोपी ने मौका पाकर अस्पताल के कमरे की खिड़की तोड़ दी

बताया जा रहा है कि जेल में रहने के दौरान आरोपी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते उसे इलाज के लिए बारां जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. अस्पताल में उसका उपचार पुलिस और चालानी गार्ड की निगरानी में चल रहा था. लेकिन मंगलवार को आरोपी ने मौका पाकर अस्पताल के कमरे की खिड़की तोड़ दी और चालानी गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया. आरोपी के अस्पताल से भागने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उसकी तलाश के लिए तुरंत पुलिस की टीमें सक्रिय कर दी गईं.

हेड कांस्टेबल सहित 4 चालानी गार्डों को निलंबित कर दिया गया

घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की. लापरवाही के आरोप में हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार सहित चार चालानी गार्डों को निलंबित कर दिया गया. इसके साथ ही फरार आरोपी की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया.

इसी दौरान डीएसटी स्पेशल टीम को बड़ी सफलता मिली. टीम ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को एक बार फिर मध्यप्रदेश के ग्वालियर से डिटेन कर लिया. आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

