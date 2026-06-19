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बारां में खाद के लिए हाहाकार! छबड़ा में किलोमीटर लंबी कतारें, छीपाबड़ौद में किसानों ने किया चक्काजाम

Baran News: बारां जिले में डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हैं. छबड़ा में दो बैग खाद के लिए हजारों किसान लंबी कतारों में खड़े रहे, जबकि छीपाबड़ौद में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने पंचायत समिति के सामने चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया.
 

Edited bySandhya YadavReported byRam Mehta
Published: Jun 19, 2026, 01:43 PM|Updated: Jun 19, 2026, 01:43 PM
बारां में खाद के लिए हाहाकार! छबड़ा में किलोमीटर लंबी कतारें, छीपाबड़ौद में किसानों ने किया चक्काजाम
Image Credit: baran dap fertilizer crisis chhabra lines chhipabarod farmers road block

Baran News: बारां जिले में इन दिनों किसान डीएपी खाद की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं. खरीफ सीजन के दौरान खेतों में बुवाई और फसलों की बढ़वार के लिए खाद की आवश्यकता सबसे अधिक रहती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है. जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से खाद संकट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो किसानों की परेशानी को साफ तौर पर बयां कर रही हैं.

शुक्रवार को जिले के छबड़ा और छीपाबड़ौद क्षेत्र से खाद संकट को लेकर दो अलग-अलग लेकिन चिंताजनक हालात देखने को मिले. एक ओर किसान घंटों लाइन में लगकर खाद प्राप्त करने का इंतजार करते रहे, वहीं दूसरी ओर खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा.

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छबड़ा में खाद के लिए सुबह से लगी रहीं लंबी कतारें

छबड़ा कस्बे के खेल मैदान में शुक्रवार सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान पहुंचने लगे. प्रशासन की ओर से खाद वितरण के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत किसानों को दो-दो बैग डीएपी खाद उपलब्ध कराई जानी थी.

खाद प्राप्त करने की उम्मीद में महिला और पुरुष किसान तड़के से ही मैदान में पहुंच गए. कुछ ही समय में मैदान पूरी तरह भर गया और वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची. किसानों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं.

प्रशासन ने महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की थी ताकि वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके. इसके बावजूद तेज धूप और उमस भरे मौसम में किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा. खाद की सीमित उपलब्धता और बढ़ती मांग के कारण किसानों में चिंता का माहौल बना रहा.

छीपाबड़ौद में फूटा किसानों का आक्रोश
दूसरी तरफ छीपाबड़ौद क्षेत्र में हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए. यहां लंबे इंतजार के बाद भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो सकी, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ गई. खाद की कमी से परेशान किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

दर्जनों गांवों से पहुंचे किसानों ने पंचायत समिति कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर धरना देकर चक्काजाम कर दिया. अचानक हुए इस विरोध प्रदर्शन से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बसें, ट्रक और अन्य वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

पर्याप्त खाद की मांग पर अड़े किसान
प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि खेती के महत्वपूर्ण समय में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है. उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध कराने की ठोस व्यवस्था और भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

प्रशासन के सामने बढ़ी चुनौती
जिले में बढ़ते खाद संकट ने प्रशासन और कृषि विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. एक ओर किसानों की बढ़ती मांग है तो दूसरी ओर सीमित उपलब्धता की समस्या. ऐसे में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए प्राथमिकता बन गया है. फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में खाद आपूर्ति की स्थिति किस तरह सुधरती है और किसानों को राहत कब तक मिल पाती है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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