Baran District Hospital: बारां अस्पताल में गंदगी का बोलबाला, मरीजों के बीच घूम रहे सूअर, एक्स-रे की मशीन ने तोड़ दिया दम

Baran District Hospital: बारां के शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल की हालत देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा. जहां मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, वहां गंदगी का ऐसा आलम है कि वार्डों और परिसर में खुलेआम सूअर घूमते नजर आ रहे हैं. मरीज बिस्तर पर लेटे हैं और उनके आसपास सूअर आराम से बैठे या टहलते दिखते हैं. यह नजारा किसी गांव की गली का नहीं, बल्कि जिला अस्पताल का है. संक्रमण का खतरा तो बना ही हुआ है, ऊपर से मरीजों और तीमारदारों का गुस्सा सातवें आसमान पर है.

स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली. सफाई कर्मचारी आते तो हैं, लेकिन काम ठीक से नहीं होता. कचरा यूं ही पड़ा रहता है, जो सूअरों और कुत्तों को खींच लाता है. एक तीमारदार ने बताया, "मरीज पहले से बीमार है, ऊपर से ये जानवर घूमते हैं. संक्रमण हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा?" स्वास्थ्य विभाग साफ-सफाई को बीमारी से बचाव का आधार बताता है, लेकिन यहां की तस्वीरें सब दावों की पोल खोल रही हैं. कमजोर मरीजों के लिए यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है.

इतना ही नहीं, अस्पताल में एक्स-रे की सुविधा भी चरमरा रही है. दो मशीनें हैं, एक तो लंबे समय से खराब पड़ी है. दूसरी मशीन पर रोज 200 से ज्यादा एक्स-रे हो रहे हैं, जबकि उसकी क्षमता भी इतनी ही है. नतीजा – मरीजों की लंबी कतारें. घंटों इंतजार करना पड़ता है. अदाणी ब्लॉक में नई मशीन लगी है, लेकिन उस पर भी पूरा बोझ है. अगर यह भी खराब हो गई तो पूरी सुविधा ठप हो जाएगी, और मरीजों को बाहर निजी केंद्रों के चक्कर काटने पड़ेंगे. वहां मोटी फीस देकर एक्स-रे करवाना पड़ेगा. गरीब मरीज सबसे ज्यादा परेशान हैं. एक मरीज ने शिकायत की, "सरकारी अस्पताल आए तो राहत मिलेगी सोचा था, लेकिन यहां तो निजी वालों की चांदी कट रही है."

जिला प्रशासन और सीएमएचओ की लापरवाही साफ दिख रही है. लोग मांग कर रहे हैं कि तुरंत सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, सूअरों की आवाजाही रोकी जाए और एक्स-रे मशीन ठीक करवाई जाए. अस्पताल की यह हालत स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल उठा रही है. मरीजों का कहना है कि शिकायतें करने पर भी कुछ नहीं होता, बस आश्वासन मिलते हैं. अब देखना यह है कि जिम्मेदार कब जागते हैं और इस बदहाली का अंत करते हैं.

