Baran News: लेक्चर ने छात्राओं से मांगे इन्वर्टर लगवाने के पैसे, एग्जाम में '0' नंबर देकर टीसी काटने की धमकी!

Baran News:  राजस्थान के बारां जिले के कस्बाथाना स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में  एक गंभीर विवाद सामने आया. छात्राओं ने एक व्याख्याता पर संगीन आरोप लगाते हुए संस्था प्रधान को शिकायत सौंपी. 

Published: Sep 20, 2025, 08:36 AM IST | Updated: Sep 20, 2025, 08:36 AM IST

Baran District School Scandal: राजस्थान के बारां जिले के कस्बाथाना स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में एक गंभीर विवाद सामने आया, जहां छात्राओं ने एक व्याख्याता पर संगीन आरोप लगाए हैं. छात्राओं ने संस्था प्रधान को शिकायत सौंपकर बताया कि व्याख्याता ने उनसे इन्वर्टर के लिए पैसे मांगे, टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) काटने और सत्रांक में जीरो नंबर देने की धमकी दी, साथ ही रजिस्टर फेंककर मारने जैसे कृत्य किए. इन आरोपों ने न केवल स्कूल में तनाव पैदा किया, बल्कि अभिभावकों में भी गहरा रोष देखने को मिला. अभिभावकों ने संस्था प्रधान के सामने अपनी नाराजगी जताई और शिक्षक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की.

अभिभावकों का प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग
घटना की गंभीरता को देखते हुए संस्था प्रधान ने इस मामले को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को सूचित किया. डीईओ सीताराम गोयल ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शाहाबाद सीबीईईओ को जांच के निर्देश जारी किए हैं. गोयल ने कहा कि छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. उन्होंने अभिभावकों और छात्राओं से शांति बनाए रखने की अपील की है.

डीईओ ने की त्वरित कार्रवाई
डीईओ सीताराम गोयल ने इस मुद्दे पर त्वरित कदम उठाए. उन्होंने शाहाबाद सीबीईईओ को जांच के निर्देश दिए हैं. गोयल ने कहा कि छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. उन्होंने अभिभावकों और छात्राओं से शांति बनाए रखने की अपील की है, ताकि मामला सुलझ सके.

शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
स्थानीय स्तर पर इस घटना ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के बीच इस तरह के विवाद दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप गंभीर हैं. अभिभावक अब जांच की निगरानी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग की नजर इस मामले पर बनी हुई है, और जल्द ही रिपोर्ट आने की उम्मीद है.

