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शटर बंद, खिड़की खुली और शराब बिक्री जारी! बारां में Dry Day के आदेश की आंखों में झोंकी धूल

Baran News: राजस्थान के बारां में नगरीय निकाय चुनाव के चलते घोषित 48 घंटे के सूखा दिवस के दौरान शराब की कथित चोरी-छिपे बिक्री का मामला सामने आया है. आरोप है कि कई दुकानों के शटर बंद होने के बावजूद पीछे बनी खिड़कियों से ग्राहकों को शराब बेची जा रही है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और आबकारी विभाग से कार्रवाई की मांग की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ram Mehta
Published:Sep 08, 2026, 08:12 AM IST | Updated:Sep 08, 2026, 08:12 AM IST
शटर बंद, खिड़की खुली और शराब बिक्री जारी! बारां में Dry Day के आदेश की आंखों में झोंकी धूल
Image Credit: Baran Dry Day News

Baran Dry Day News: बारां में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से घोषित सूखा दिवस के दौरान शराब की कथित बिक्री का मामला सामने आया है. आरोप है कि शहर में कई शराब दुकानों के शटर बाहर से बंद हैं, लेकिन पीछे बनी खिड़कियों के जरिए ग्राहकों को चोरी-छिपे शराब उपलब्ध कराई जा रही है. इससे चुनाव के दौरान लागू किए गए सूखा दिवस के आदेश की पालना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

चुनाव के मद्देनजर घोषित किया गया Dry Day

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से सूखा दिवस घोषित किया है. आदेश के मुताबिक पहले चरण के मतदान के लिए 7 सितंबर 2026 की शाम 6 बजे से 9 सितंबर 2026 की शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री, परोसने और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस लागू रहेगा. इसके अलावा 14 सितंबर को मतगणना के दिन पूरे दिन भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा.

बंद शटर के पीछे से बिक्री का आरोप

इसके बावजूद बारां शहर में सूखा दिवस शुरू होने के बाद कई शराब दुकानों पर कथित तौर पर नियमों की अनदेखी किए जाने की बात सामने आई है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कुछ दुकानदारों ने सामने से शटर बंद कर दिए, लेकिन पीछे बनी खिड़की से ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है. आरोप है कि ग्राहक दुकान के पीछे पहुंचकर खिड़की के जरिए शराब खरीद रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.

प्रशासन की निगरानी पर उठे सवाल

चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है. ऐसे में यदि सूखा दिवस के दौरान शराब की बिक्री होती है तो यह चुनावी व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल खड़े कर सकती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और आबकारी विभाग को ऐसी दुकानों की नियमित जांच करनी चाहिए, ताकि प्रतिबंध के दौरान शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जा सके.

सख्त कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से मामले की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. अब निगरानी एजेंसियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सूखा दिवस के दौरान किन दुकानों से शराब की बिक्री हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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