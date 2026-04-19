/बारां में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला! फाड़ दिए कर्मचारी के कपड़े, मचा हंगामा

Baran News: बारां शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ा विवाद सामने आया. दीनदयाल पार्क चौराहे पर नगर परिषद की टीम जब अवैध कब्जे हटाने पहुंची तो सब्जी व्यापारियों ने विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया.

स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ व्यापारियों ने टीम पर हमला कर दिया और एक कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए उसके कपड़े तक फाड़ दिए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, शहर के इस चौराहे पर इन दिनों ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण पहले से ही यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है. ऐसे में सड़क के बीचों-बीच बेतरतीब खड़े सब्जी ठेले और लोडिंग वाहन जाम की स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार दिनभर यहां ट्रैफिक जाम लगा रहता है और कई बार एंबुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जिससे हालात चिंताजनक हो जाते हैं. दीनदयाल पार्क के चारों ओर बढ़ते अतिक्रमण ने समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है.

व्यापारी ने अपना ठेला पलट दिया

इसी समस्या के समाधान के लिए शुक्रवार को नगर परिषद की अतिक्रमण हटाओ टीम मौके पर पहुंची थी. टीम ने शुरुआत में व्यापारियों को समझाइश देते हुए ठेले हटाने के लिए कहा और कुछ ठेले हटवाने भी शुरू कर दिए. लेकिन इसी दौरान कुछ व्यापारी भड़क गए और विवाद बढ़ता चला गया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक व्यापारी ने अपना ठेला पलट दिया, जिससे सब्जियां सड़क पर फैल गईं.

इसके बाद कुछ अन्य लोग भी उग्र हो गए और नगर परिषद की टीम के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. आरोप है कि इस दौरान एक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए. घटना के बाद मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई.

पुलिस ने मौके से दो लोगों को डिटेन किया

हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. एएसआई कैलाश चंद वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मौके से दो लोगों को डिटेन किया है और उनके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है. साथ ही नगर परिषद की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

प्रशासन का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी. वहीं इस घटना के बाद नगर परिषद और पुलिस प्रशासन दोनों ही सतर्क हो गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है.