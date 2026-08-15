/'पापा खेत पर थे और... कूलर में उतरे करंट ने छीन ली 3 सगी बहनों की सांसें, चीखों से गूंजा गांव!

Baran News: बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. खेत पर करंट की चपेट में आने से तीन मासूम सगी आदिवासी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के समय देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन मजदूरी करने वाले इस परिवार में अचानक मातम छा गया.

मृत बच्चियों की पहचान 7 वर्षीय सलोनी, 3 वर्षीय अवंतिका और 1 वर्षीय संध्या के रूप में हुई है. तीनों आपस में सगी बहनें थीं.

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किसान के खेत पर मजदूरी करता है परिवार

जानकारी के अनुसार तीनों बच्चियों के माता-पिता फतेहपुर गांव में किसान शिवचरण सुमन के खेत पर मजदूरी करते हैं. परिवार पिछले कई वर्षों से खेत पर बने मकान में रहकर ही मजदूरी का काम कर रहा था. मूल रूप से यह परिवार मध्यप्रदेश के सिरसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

शनिवार सुबह बच्चियों के माता-पिता रोज की तरह खेत पर मजदूरी करने के लिए गए थे. इस दौरान तीनों बच्चियां खेत में बने कच्चे मकान के आसपास खेल रही थीं.

कूलर में उतरा करंट, तीनों बच्चियां आईं चपेट में

बताया जा रहा है कि खेत पर बने कच्चे मकान में रखा कूलर करंट की चपेट में था. इसी दौरान वहां खेल रही तीनों बच्चियां कूलर के संपर्क में आ गईं. करंट लगने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. परिवार को घटना की सूचना दी गई. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां लोग उत्सव मना रहे थे, वहीं इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए

घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर बारां जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. यहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है.

सदर थाना सीआई नवल किशोर ने बताया कि फतेहपुर में करंट लगने से तीन बच्चियों की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है.

प्रशासन ने मदद का भरोसा दिलाया

हादसे पर बारां के उपखंड अधिकारी रामावतार मीणा ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. करंट की चपेट में आने से तीन बच्चियों की मौत हुई है. पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से जो भी संभव मदद होगी, वह दिलाई जाएगी.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हादसे के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है.