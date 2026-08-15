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'पापा खेत पर थे और... कूलर में उतरे करंट ने छीन ली 3 सगी बहनों की सांसें, चीखों से गूंजा गांव!

Baran News: बारां के फतेहपुर गांव में खेत पर करंट की चपेट में आने से तीन सगी आदिवासी बहनों की मौत हो गई. मृतकों में 7 वर्षीय सलोनी, 3 वर्षीय अवंतिका और 1 वर्षीय संध्या शामिल हैं. पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 15, 2026, 01:40 PM IST | Updated:Aug 15, 2026, 01:40 PM IST
'पापा खेत पर थे और... कूलर में उतरे करंट ने छीन ली 3 सगी बहनों की सांसें, चीखों से गूंजा गांव!
Image Credit: AI Generated

Baran News: बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. खेत पर करंट की चपेट में आने से तीन मासूम सगी आदिवासी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के समय देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन मजदूरी करने वाले इस परिवार में अचानक मातम छा गया.

मृत बच्चियों की पहचान 7 वर्षीय सलोनी, 3 वर्षीय अवंतिका और 1 वर्षीय संध्या के रूप में हुई है. तीनों आपस में सगी बहनें थीं.

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किसान के खेत पर मजदूरी करता है परिवार

जानकारी के अनुसार तीनों बच्चियों के माता-पिता फतेहपुर गांव में किसान शिवचरण सुमन के खेत पर मजदूरी करते हैं. परिवार पिछले कई वर्षों से खेत पर बने मकान में रहकर ही मजदूरी का काम कर रहा था. मूल रूप से यह परिवार मध्यप्रदेश के सिरसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

शनिवार सुबह बच्चियों के माता-पिता रोज की तरह खेत पर मजदूरी करने के लिए गए थे. इस दौरान तीनों बच्चियां खेत में बने कच्चे मकान के आसपास खेल रही थीं.

कूलर में उतरा करंट, तीनों बच्चियां आईं चपेट में

बताया जा रहा है कि खेत पर बने कच्चे मकान में रखा कूलर करंट की चपेट में था. इसी दौरान वहां खेल रही तीनों बच्चियां कूलर के संपर्क में आ गईं. करंट लगने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. परिवार को घटना की सूचना दी गई. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां लोग उत्सव मना रहे थे, वहीं इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए

घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर बारां जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. यहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है.

सदर थाना सीआई नवल किशोर ने बताया कि फतेहपुर में करंट लगने से तीन बच्चियों की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है.

प्रशासन ने मदद का भरोसा दिलाया

हादसे पर बारां के उपखंड अधिकारी रामावतार मीणा ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. करंट की चपेट में आने से तीन बच्चियों की मौत हुई है. पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से जो भी संभव मदद होगी, वह दिलाई जाएगी.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हादसे के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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